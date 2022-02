Facebook Messenger bude informovat o screenshotech mizejících konverzací

Meta zaznamenala Messenger. Ten kromě end-to-end šifrování dostal funkci o informování pořizování screenshotu konverzace. Messenger totiž dovoluje příspěvkům nastavit časovou platnost, po kterou mohou být zobrazeny (resp. přepnout do mizejícího módu konverzaci, která takto omezí platnost příspěvků). Pokud si je nově někdo vyfotí předtím, než zmizí, odesílatel je o tom informován.

Společnostzaznamenala velký pád na burze kvůli prvnímu propadu v počtu denně aktivních uživatelů, nicméně snaží se bojovat a nyní přináší pár zajímavých změn do svého komunikátoru (Facebook). Ten kromě end-to-end šifrování dostal funkci o informování pořizování screenshotu konverzace. Messenger totiž dovoluje příspěvkům nastavit časovou platnost, po kterou mohou být zobrazeny (resp. přepnout do mizejícího módu konverzaci, která takto omezí platnost příspěvků). Pokud si je nově někdo vyfotí předtím, než zmizí, odesílatel je o tom informován.

Toto nicméně může vytvářet i zvláštní situace, kdy pak po pořízení snímku obrazovky bude člověk vysvětlovat, proč si něco uchovává (co by mělo brzy zmizet). Podle Marka Zuckerberga se ale tato možnost bude týkat jen režimu mizejících příspěvků. Standardní konverzaci si tedy můžete fotit dle libosti a nikdo se o tom nedozví. V podstatě i tady se to nemusí nikdo dozvědět, např. pokud vyfotíte obrazovku jiným přístrojem. Vedle tohoto byly do šifrovaných chatů přidány i další GIFy nebo nálepky.

