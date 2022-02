Meta (Facebook) v zisku, poprvé za 18 let se ale snížil počet denních uživatelů FB

Meta (dříve Facebook) finanční výsledky, kde se dozvídáme několik zajímavých skutečností. Nejsou ale vždy pozitivní. Začněme nejprve trochu těmi financemi. Metě se povedlo za poslední čtvrtletí dosáhnout příjmu 33,67 mld. USD, což je proti loňskému roku (Q4/20) velmi pěkný 20% nárůst. Podle Mety by ale toto číslo mohlo být znatelně vyšší, neboť velkým zásahem měla být

Před několika hodinami vydala společnost(dříve) finanční výsledky, kde se dozvídáme několik zajímavých skutečností. Nejsou ale vždy pozitivní. Začněme nejprve trochu těmi financemi. Metě se povedlo za poslední čtvrtletí dosáhnout příjmu, což je proti loňskému roku (Q4/20). Podle Mety by ale toto číslo mohlo být znatelně vyšší, neboť velkým zásahem měla být nová politika Applu a jeho iOSu , kdy lidé mohou vypnout sledování a snížit tak výkonnost reklam. Meta tvrdí, že jí to bude stát 10 mld. USD ročně.

Společnost je nadále v opravdu velmi vysokém zisku. Dokonce i po daních a dalších výdajích zůstal čistý zisk na 10,29 mld. USD. To znamená 30,5% čistou marži, což je opravdu velmi vysoké číslo. Přesto to není až tak velký důvod k oslavě. Náklady firmy totiž meziročně vzrostly znatelně více, a to o 38 %, takže tento čistý zisk je o 8 % nižší než loni. A to může být důvodem ke zpozornění.

Nezapomínejme na to, že Meta chce vytvořit metaverse a zde přijdou ke slovu nejrůznější prvky virtuální reality. Divize VR (Reality Labs) ale přinesla jen příjmy ve výši 877 mil. USD, zatímco. Jinými slovy řečeno, tato divize tvoří 4,18 mld. USD z celkových nákladů firmy 21,09 mld. USD. Zatímco firmě přináší jen 2,6 % celkových příjmů, tvoří pětinu jejích nákladů. A to je velmi špatný nepoměr.

Všechny statistiky ukázaly mírný meziroční nárůst aktivních lidí a uživatelů (proti Q4/20). Např. denně aktivní uživatelé (DAU) vzrostli o 5 % na 1,929 miliardy a měsíčně (MAU) je to o 4 % na 2,912 mld. uživatelů. Hodně ale berou konkurenční platformy, úspěšný je zejména TikTok. To se také projevilo poprvé za posledních 18 let tím, že proti předchozímu čtvrtletí, tedy nikoli předchozímu roku (konkrétně tedy proti Q3/21) počet denně aktivních uživatelů klesl, a to z 1,930 na 1,929 miliardy. Ostatně ve statistice MAU to bylo jen trochu odlišné a tam šlo o miniaturní nárůst z 2,910 na 2,912 mld. uživatelů. Není divu, že na to zareagoval už i akciový trh a prozatím tu máme v pre-marketu zhruba 20% propad hodnoty akcií (z 323 USD na 259 USD). Výslednou reakci ale uvidíme až po otevření trhu.

