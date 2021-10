Facebook možná už příští týden změní své jméno

Co je Facebook? Toto je zdánlivě jednoduchá otázka, která ale nemá jednoznačnou odpověď. Původně to byla sociální síť, ale tím, jak společnost nakupovala další firmy, máme zde vlastně dva Facebooky. Jedním je celá společnost, druhým je samotná původní sociální síť, která je jen částí velkého celku. Aby se mezi těmito dvěma entitami dalo lépe rozlišovat, měl by dle neoficiálních zdrojů Facebook brzy přikročit k podobnému přejmenování, jak to udělal Google před zhruba 6 lety.

Tehdy se společnost přejmenovala na Alphabet a Google jako takový je nyní jen částí Alphabetu. I po tolika letech se sice pojmy zaměňují a mnohdy se pod Googlem myslí celý Alphabet, nicméně s tím už asi nic nenaděláme. Jak se společnost Facebook, která zahrnuje nejen sociální síť Facebook, ale také např. WhatsApp, Instagram nebo Oculus, bude jmenovat, zatím nevíme. Předpokládá se však, že Mark Zuckerberg ohlásí změnu názvu 28. října na výroční konferenci Connect.

metaverse, tedy jakéhosi umělého online světa, který bude alternativou k tomu skutečnému (tedy v podstatě také sociální sítí, ale trochu jinak, než jsme zvyklí). Ostatně před pár dny ohlásil, že v EU pro jeho vytvoření Souviset by to mělo i s tím, že se společnost chce mimo tradičních sociálních sítí více soustředit na celý systém, tedy jakéhosi umělého online světa, který bude alternativou k tomu skutečnému (tedy v podstatě také sociální sítí, ale trochu jinak, než jsme zvyklí). Ostatně před pár dny ohlásil, že v EU pro jeho vytvoření zaměstná 10 tisíc lidí . Zda se ale Facebook skutečně přejmenuje, to není jisté. Firma to nechce komentovat.

