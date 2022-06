Fallout 5 bude následovat po příštích The Elder Scrolls

Pokud se ovšem něco zásadního nezmění ve stylu vývoje her Bethesdy, pak bude vývoj hlavních titulů následovat hezky popořadě. Jediná dobrá zpráva pro hráče natěšené na příští Fallout je tedy ta, že v cestě stojící Starfield je již téměř u konce svého vývoje a na trh by se měl vydat snad již na začátku příštího roku, i když lze samozřejmě počítat s reálným zpožděním. Na druhou stranu, datum vydání spadající do první poloviny roku 2023 už znamená, že Starfield byl odložen, neboť původně měl přijít na trh dříve, takže další odklad by snad nemusel nastat.

Poté bude následovat další díl The Elder Scrolls, který je zatím stále v předprodukční fázi příprav, čili se na něm ještě pořádně ani nepracuje a jako další už bude následovat Fallout 5.

Jediné pořádné vodítko, které máme o možném roce dokončení dalších The Elder Scrolls (TES VI), nám dal Todd Howard a Ryan McCaffrey loni v listopadu a dle toho můžeme počítat s rokem 2026, a to nejdříve. Když bychom tedy pokračovali se stejným odstupem, pak Falloutu 5 bychom se mohli dočkat snad v roce 2030, možná později. Čili až bude tobě, pionýre, čtenáři, o osm či deset let více, možná se dočkáš dalšího Falloutu.