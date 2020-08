Fanoušek vytvořil video z Diabla II ve 4K/60p pomocí umělé inteligence

Hovoří se o tom, že by se v brzké době mohla objevit remasterovaná verze legendární počítačové hry Diablo II . Zda se tak skutečně stane a kdy, to ukáže až čas. Některým se ale nechce čekat, a tak se alespoň pokusili vytvořit video znázorňující to, jak by taková verze mohla vypadat. Konkrétně se o to postaral Micheal ReznoR, který do světa vypustil videov rozlišení 4K. Připomeňme, že původní hra běžela maximálně v rozlišení 800×600 pixelů.