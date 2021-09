Far Cry 6: kolik výkonu přidá AMD FSR a jak vypadá ve hře ray tracing?

Již tedy známe hardwarové požadavky hry Far Cry 6 , které jsou tak velice vysoké, pokud nám půjde o nejvyšší kvalitu, ovšem minule jsme se také dozvěděli, že Radeon RX 6800 či GeForce RTX 3080 nám mají rozchodit tuto hru ve 4K s nejvyšší kvalitou a ray tracingem na 30 FPS bez použití technologie FSR. Tu ostatně NVIDIA nepodporuje a možná ani nikdy podporovat nebude, takže zbývá její DLSS a té se v případě Far Cry 6 coby hry sponzorované firmou AMD asi také nedočkáme.

Hardware NVIDIE tak bude v této hře do jisté míry v nevýhodě a těžko si představit, že by si někdo zapínal ray tracing na GeForce, aby pak musel hrát v nízkých FPS s vidinou občasných propadů směrem ke slideshow. Ale uvidíme, co nám řeknou benchmarky, ovšem je jasné - a AMD to samo potvrzuje - že hra byla optimalizována zvláště pro jeho hardware.





Nyní tu máme nové video, které ukazuje právě i technologii AMD FidelityFX Super Resolution (FSR), jež má za úkol stejně jako NVIDIA DLSS zvýšit snímkovací frekvenci, což se hodí zvláště po zapnutí ray tracingu. Jde tu o algoritmus pro upscaling obrazu renderovaného v nižším rozlišení do nativního rozlišení monitoru.

Bohužel nejde o řádný benchmark, takže se nedozvíme podrobnosti o nastavení hry a ani o samotné sestavě. Lze ale počítat s tím, že šlo o nejvyšší detaily a že video nabízí i rozlišení 4K, pak i ve hře muselo být nastaveno stejné. Bez FSR se přitom snímkovací frekvence pohybovala mezi 62 a 64 FPS a po zapnutí FSR to pak bylo 87 až 90 FPS, čili asi 46% zvýšení. Nevíme však ještě to, na jakou kvalitu zde bylo FSR nastaveno.

Oproti původním informacím o pouze ray tracovaných stínech se z videa dozvídáme o hybridních ray tracovaných obrazech, kde by se tak měl pro vyšší výkon kombinovat ray tracing s rasterizací.

V čase 0:40 se také můžeme podívat, jak vypadají ray tracované stíny. V daném záběru jde prostě o to, že mají měkčí přechody v případě, že jsou vrhány vzdálenějšími objekty, jak by tomu ve skutečnosti mělo být a tenké tyče či lana na dlouhou vzdálenost přirozeně nevrhají žádný jasně viditelný stín. V případě krátkých stínů by zase měl ray tracing tvořit ostré přechody, nicméně otázka je, kdo si bude ochoten tímto způsobem snižovat snímkovací frekvenci, aby si pak zapínal FSR, které může mít dopad na ostrost celého obrazu. Pravda ale je, že pokud nevyužijeme příliš nízké výchozí (renderovací) rozlišení, měli bychom dopady FSR na kvalitu obrazu poznat jen stěží, a to i přímým porovnáním. Ale opět, počkejme si na testy, neboť nyní jsou k dispozici jen oficiální materiály.

Far Cry 6 přijde na trh 7. října.



