Far Cry 6 v benchmarcích: ve Full HD postačí i slabší Pascal

Far Cry 6 má hardwarové požadavky , které jsou velice košaté, ostatně sahají od karet AMD Radeon RX 460 / Nvidia GeForce GTX 960 až po AMD Radeon RX 6800 / Nvidia GeForce RTX 3080, nicméně i takovéto výkonné karty nám v případě rozlišení 4K, nejvyšší kvality a ray tracingu dle Ubisoftu stačí leda na 30 FPS. To ostatně platí i pro zmíněné slabé a staré karty, ale samozřejmě už bez ray tracingu, s nízkou kvalitou a ve Full HD.

Ubisoft tu stále používá engine Dunia 2, který se poprvé objevil v roce 2012 v titulu Far Cry 3. Samozřejmě ale nejde o původní podobu enginu, který Ubisoft stále rozvíjí. Far Cry 6 je přitom titul sponzorovaný firmou AMD, takže tu nemáme DLSS, ale FSR a dalo by se očekávat, že by mohl být lépe optimalizovaný pro Radeony.

Server TechSpot nám připravil test, kde máme velice široké zastoupení grafických karet od Radeonu RX 5500 XT a GeForce GTX 1060 6GB až po naprostý dnešní hi-end, čili RX 6900 XT a RTX 3090. Testovalo se na sestavě s Ryzenem 9 5950X, a to ve třech rozlišeních (Full HD, Quad HD, Ultra HD) a dvou nastaveních kvality - ultra a střední.

Ray tracované stíny autor nepovažoval za funkci, kterou by mělo cenu zapnout a pak se zvlášť věnuje už jen odrazům, čili o ray tracing v samotném benchmarku nejde.

Ve Full HD si můžeme zahrát v nejvyšší kvalitě i s GTX 1060 6GB, čili starou Pascalovskou klasikou, která je ve světě ještě hojně zastoupená. Jen nám nesmí vadit snímkovací frekvence mezi 37 a 44 FPS, což se ale ještě dá považovat za plynulé. Pro 60 FPS se ale už musíme uskrovnit a zvolit střední kvalitu, jinak to bude chtít alespoň GTX 1080 či 8GB Radeon RX 5500 XT.

Výsledky ukazují, že Far Cry 6 zvláště dobře funguje především na slabších a středně výkonných Radeonech, ale zde už trpí výkon karet s pouhými 4 GB paměti, jak dokládá i rozdíl mezi 4GB a 8GB RX 5500 XT. Ten je zvláště patrný ve Full HD na střední kvalitě, kde má 8GB verze tohoto Radeonu téměř dvojnásobek 4GB modelu.

Pokud jde ale o hi-end karty, mezi nimi je to na Full HD i 4K vyrovnané, ale v Quad HD (1440p) jsou kupodivu o poznání výkonnější Radeony. Karty se 4 GB paměti pak v Quad HD na nejvyšší kvalitě už vyloženě nestíhají, zatímco 6 GB ještě stačí a pokud jde o 4K, v tomto rozlišení nebyla ani testována žádná karta s méně než 8 GB.

- klikněte pro zvětšení -

Odpovídají tedy oficiální hardwarové požadavky bencharkům? GeForce GTX 960 by na Full HD, nízké detaily a 30 FPS skutečně měla stačit vzhledem k tomu, co předvádí GTX 1060. Dále GTX 1080 či Vega 64 rovněž dokáže dosáhnout 60 FPS ve Full HD a vysoké kvalitě a to platí také pro RX 5700 XT a RTX 2070 Super ve 1440p a ultra při 60 FPS, to by dokonce zvládla i RT 5700 či RTX 2070, pokud počítáme průměrnou snímkovací frekvenci.

Pak už jsou jen sestavy pro ray tracing, který ovšem může ve 4K zařídit rovnou poloviční FPS, pokud vycházíme z toho, že dle testů toto rozlišení s kvalitou ultra rozhýbe karta RTX 3080 s rezervou na 60 FPS a s RT by to mělo být spíše kolem 30 FPS. Do toho se ale nepočítá FSR.

Názory na dopad ray tracingu na kvalitu grafiky se jako obvykle různí, ale objektivně lze říci, že nám tu ray tracing nezajistí ani o trošku zábavy navíc a rozdíly je často třeba pečlivě hledat.



