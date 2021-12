Federální obchodní komise hodla zablokovat akvizici Armu firmou NVIDIA

Federální obchodní komise se tak postavila proti plánu NVIDIE a cituje přitom už dobře známé námitky, které má proti tomu, aby ta ovládla Arm. NVIDIA sama přitom nedávno uvedla, že v případě svého neúspěchu přijde o cca jednu a čtvrt miliardy dolarů

Jde tu tak stále o to, že NVIDIA by dík Armu ovládla vývoj technologií a procesorových designů, které využívají i její konkurenti pro vývoj svých vlastních produktů. FTC konkrétně mluví o ohrožení dalších inovací ve firmě Arm, jejíž vývoj by prý NVIDIA pokřivila, a mohla by tak podkopávat snahy svých rivalů, což uvedla Holly Vedova (FTC Bureau of Competition Director).

FTC tak chce svou žalobou dát jasně najevo, že chce postupovat agresivně ve snaze chránit "kriticky důležité trhy" před nelegálními vertikálními fúzemi firem, které by měly dalekosáhlý dopad.

Konkrétně tu jsou dle FTC především tři trhy, které by mohla NVIDIA svou akvizicí Armu výrazně ovlivnit. Jednak to jsou High-Level Advanced Driver Assistance Systems, čili systémy pro autonomní řízení vozů, dále byly uvedeny DPU SmartNIC jako pokročilé síťové produkty zvyšující úroveň zabezpečení serverů a jejich efektivitu a nakonec to jsou CPU pro poskytovatele služeb Cloud Computingu.

NVIDIA by dále prostřednictvím Armu získala i přístup k citlivým informacím o firmách, které si licencují příslušné technologie, čili by měla i přehled o jejich plánech a navíc by mohla záměrně zdržovat vývoj v oblastech, které jsou v konfliktu s jejími zájmy.

Takový je tedy výsledek zkoumání FTC a pro NVIDI to tak vypadá špatně, a to i vzhledem k tomu, že soudní řízení začne až 9. srpna příštího roku, přičemž NVIDIA má čas pouze do září.

