Finanční a technologické centrum Šen-čen je pod celkovým lockdownem

Lockdown čínského Šen-čenu tak může mít značné důsledky, neboť lidé musí pokud možno pracovat z domova a podniky musí pozastavit výrobu, pokud nejde o vyloženě nezbytně potřebné provozy, které vyrábí léky a zdravotnický materiál, jídlo či paliva. Otázka je, co to znamená pro místní továrny vyrábějící čipy (jde tu především o čínskou firmu SMIC), které jen tak bez následků nemohou přerušit výrobu. Těm se také udělují výjimky, ale jak je tomu v tomto případě, to se nedozvíme. Pokud to dopadne podobně jako v Si-anu , pak by takové továrny mohly zůstat v provozu, ovšem i tak na ně bude mít lockdown svůj dopad už jen vzhledem k obtížné logistice.