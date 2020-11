Firefox 83 znovu zrychluje a umí blokovat weby bez HTTPS

Necelý měsíc po Firefoxu 82 vydala Mozilla další verzi svého populárního, multiplatformního prohlížeče. Vzhledem ke krátkému rozestupu mezi posledními verzemi by se mohlo zdát, že změn bude minimum. To ovšem není pravda, neboť vývojářům se povedlo do prohlížeče přidat několik zajímavých novinek, které zlepší především rychlost a bezpečnost. Mozilla významně aktualizovala svůj javascriptový engine SpiderMonkey, což by mělo projevit o 15 % rychlejším načítáním stránek, o 12 % rychlejší odezvou stránek a také o 8 % nižším využitím paměti. Aktualizace JavaScriptu by se měla pozitivně projevit také na zabezpečení. Poměrně výrazné zrychlení měl přinést i minulý Firefox 82.