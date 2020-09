Fortnite získá podporu ray tracingu už zítra, jak bude vypadat?

Není třeba skrývat, že ray tracing v PC hrách byl po celé ty dva roky, co jsou na trhu grafické karty GeForce RTX 2000, běžně zpochybňován, zatracován i přehlížen. A není ani divu, když významné tituly s jeho podporou lze stále sečíst na prstech rukou a i v jejich rámci bylo často velice diskutabilní, zda jej má vůbec cenu zapínat.

NVIDIA sama slibuje stovky her , které jsou ve vývoji a budou ray tracing podporovat, takže věci by se měly měnit. A není ani divu, když je tu již druhá generace GeForce RTX a na trh se chystají i konzole a karty od AMD, které budou ray tracing podporovat také. V relativně krátké době se nám tak základna pro provoz her s RT značně rozšíří, a to ještě nepočítáme třeba službu GeForce NOW.

Nyní ale přichází Fortnite s RTX, a to již od zítřka a dá se říci, že podpora ray tracingu může hře s takovouto rozesmátou grafikou a pestrou paletou velice sednout. A nejde pouze o jeden aspekt, nýbrž o celou nabídku, čili ray tracing pro odrazy, stíny, globální osvětlení i ambient occlusion. A aby to vše mohlo běžet co nejsvižněji, máme tu také podporu DLSS 2.0, která zpět navýší ztracenou snímkovací frekvenci, alespoň částečně.

Fortnite tak bude jedinou hrou, která nabídne odrazy, stíny, globální osvětlení i ambient occlusion zpracované pomocí ray tracingu, přičemž dosud se tomu nejvíce přiblížil titul Control, který postrádá právě globální osvětlení. To by ale této hře odehrávající se v podstatě jen uvnitř budovy bylo stejně k ničemu. A pak ještě nemůžeme zapomenout na Quake II , který je celý ve verzi RTX vykreslován pomocí ray tracingu, ale to je stařičká hra, která se i ve verzi RTX nemůže moderním titulům rovnat.

Je také zřejmé, že NVIDIA s Epicem si dovolují vydat RTX verzi Fortnite až nyní, kdy se chystají na trh mnohem výkonnější GeForce. Fortnite sice není sám o sobě náročný titul, ovšem ve spojení s ray tracingem jistě bude, ale to se ukáže až z testů.

Nakonec se dozvídáme, že při této příležitosti přijde do Creative Mode nová mapa zvaná RTX Treasure Run. Hráči budou vysazeni před vchodem do muzea a dostanou jistý úkol, který je provede danou lokací a ukáže jim různé aspekty ray tracingu.



