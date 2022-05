Galax popírá informace o prodeji použitých grafických karet vydávaných za nové

Před dvěma měsíci jsme mluvili o tom, že byly odhaleny zásilky grafických karet značky XFX , přičemž okolnosti naznačovaly, že tu probíhal čilý obchod mezi XFX China a těžaři kryptoměn. Právě těžaři mohli své karty v už v době útlumu těžby výrobci vracet, přičemž ten by je poté dostal do původního stavu (víceméně) a poté vyslal na trh coby zbrusu nové zboží. Lze si tak snadno představit, že z tohoto obchodu by mohly dobře profitovat obě dohodnuté strany, což se ale nedá říci o zákaznících, kteří si takovou kartu v dobré víře koupí.