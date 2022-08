Gatesovo Breakthrough Energy podpořilo Terabase, výstavbu solárních farem roboty

Breakthrough Energy neslyšíme na Bill Gates a který má za úkol podporovat různé iniciativy za účelem ekologičtější výroby elektrické energie a další podobné environmentální projekty. Nyní tato firma investovala 44 mil. USD do startupu Terabase Energy, což byla stěžejní částka dalšího investičního kola, kam se přidala i firma Prelude Ventures. Celkově Terabase vybralo od investorů 52 mil. USD.

Společnost Terabase se zabývá stavbou solárních farem a jedním z cílů je tuto stavbu digitalizovat a automatizovat pomocí robotů. Lidé by už nemuseli zvedat těžké solární panely, ale o jejich usazování na trackery a další práce by měly být využity autonomní stroje. Výsledkem má být rychlejší, bezpečnější, ale i levnější stavba. První taková farma se už staví v USA a výsledkem by měl být instalovaný výkon přes 400 MW. Projekt by ale už dle svého názvu chtěl celosvětově dosáhnout terawattových instalací. Lidstvo dosáhlo první instalované solární TW teprve nedávno v letošním březnu, na což potřebovalo zhruba 50 let.

Podle zástupců společnosti je potřeba instalovat dalších 50 TW solárních panelů, abychom měli bezuhlíkovou budoucnost. Zde ale pochopitelně vstupuje do hry spousta dalších nezodpovězených otázek, především nestálost produkce pomocí solární energie, a to jak v průběhu dne, tak i v průběhu roku. Akumulační otázka se tak bude stávat stále palčivějším problémem a nelze řešit jen výrobu, ale také skladování.