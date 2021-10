Geekbench už nebude ukazovat skóre dosud nevydaného hardware

Geekbench jsme si oblíbili v případě informací o chystaném hardwaru ne spíše proto, abychom se dozvěděli více o jeho výkonu. Šlo i o to, že výpis informací o daném hardwaru mnohdy prozradil či potvrdil další informace, jako je třeba počet procesorových jader, kapacita paměti grafické karty či třeba takt, jehož dané CPU či GPU dosáhlo. Šlo zkrátka o jeden z vektorů, kudy unikaly na svět informace o připravovaném hardwaru, který se už třeba v podobě inženýrských vzorků procesorů čile testoval, neboť například výrobci desek či pamětí si na benchmarcích jako Geekbench ověřují kompatibilitu svého hardwaru.





Lidé z Primate Labs, kteří benchmarkové sady Geekbench vyvíjejí, se však nyní rozhodli (viz @BenchLeaks ), že do veřejně přístupné databáze výsledků už nebudou umisťovány informace o testech hardwaru, který dosud ještě nebyl oficiálně vypuštěn na trh. To zahrnuje i procesory ve vývojových stádiích ES (Engineering Sample) i QS (Qualification Samples) a dokonce i finální verze hardwaru, pokud ten se ještě neprodává.

To ale samozřejmě neznamená, že se už na takové výsledky nepodíváme. Ty sice nebudou veřejně přístupné v databází, a tedy snadno ověřitelné, ale screenshoty ukazující naměřené hodnoty a další informace se samozřejmě budou moci šířit. Někdo je ale musí vytvořit a také to dává větší prostor pro různé kachny a podvody. S procesory v ES či QS verzích se ale zvláště v Asii čile obchoduje, takže se mohou dostat právě i do rukou takových lidí, kteří se sami rádi naměřenými výsledky pochlubí.

Primate Labs také nesdělují, jaký mají důvod k takovému rozhodnutí. Mohou být hlavně dva, a sice tu jednak může být snaha vyčistit veřejnou databázi od výsledků hardwaru testovaného v podobě, která ještě není finální a neposkytuje možná ani výkon finálního produktu. Pokud ale vývojáři zahrnují do výčtu i konečné verze hardwaru, který se ovšem ještě neprodává, muže jít také o snahu splnit požadavek některé z firem, která nechce, aby takto unikaly informace o produktech, na něž se ještě vztahuje informační embargo.



Zbývají ale i jiné benchmarky s veřejně přístupnými databázemi, kde se objevuje ještě nevydaný hardware. Jde třeba o známou Sandru od SiSoftu nebo herní Ashes of the Singularity.

