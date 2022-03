GeForce MX550 a Ryzen 6000: low-end vs. iGPU v testu

GeForce MX550 jsme nejdříve označili za Ampere, ovšem ukazuje se, že spíše půjde o lepší verzi starého modelu GeForce MX450, která tentokrát dostane plný čip TU117 vybavený 1024 CUDA jádry a dále bude mít podporu rozhraní PCIe 4.0 a GDDR6. Zákazníkům ale může být skoro jedno, o jaký čip skutečně půjde a řešit mohou spíše výkon a pak v případě mobilních zařízení i spotřebu. My se můžeme podívat právě na onen výkon, který ukazuje test z čínského Weibo

Testovány tu byly méně i více náročné hry z řad eSport titulů i AAA her, přičemž se tu ukazují dvě moderní APU od AMD, a sice Ryzen 5 6600H a Ryzen 7 6800H. Z hlediska grafické výbavy jde jednak o slabší model s pouhými 6 CU (384 Stream procesorů) na 1900MHz a pak jetu v 6800H s více než dvojnásobným hrubým výkonem iGPU s 12 CU (768 SP) na taktu až 2200 MHz.

- klikněte pro zvětšení -

Je přitom zřejmé, že GeForce MX550 vybavená 1024 CUDA jádry, vlastní pamětí (byť jde jen o 2 GB) a s TBP 35 W si asi nebude stát špatně oproti APU se 45W TDP. Ovšem jednoznačné to rozhodně není.

Dá se totiž říci, že MX550 a iGPU RDNA 2 s 12 CU jsou v podstatě rovnocenní soupeři. V některých titulech jako F1 2018, Hitman 2, Strange Brigade či Shadow of the Tomb Raider mají totiž zcela srovnatelný výkon, jinde vítězí GeForce (CS:GO, Gears Tactic), ale v některých titulech zase ztrácí (League of Legends, Gears 5 a především Metro Exodus). To naznačuje, že GeForce může někdy ztrácet dech kvůli nízké kapacitě paměti, kterou na rozdíl od iGPU nelze navýšit. Proslýchá se však, že NVIDIA si má připravovat i 4GB verzi GeForce MX550.

Za zmínku stojí také jistý procesor Core i5, jehož "vyzmízíkování" naznačuje, že asi půjde o nějakou horkou novinku, čili Alder Lake. To by ostatně naznačovalo i to, že výkon jeho iGPU občas dohoní i slabší verzi iGPU RDNA 2 v Ryzenu 5 6600H. Otázka ale je, o jakou verzi iGPU tu v případě Core i5 jde.

Pokud bychom také měli zprůměrovat výkon iGPU Radeon 680M v Ryzen 7 6800H a GeForce MX550, pak ta je pouze o 4,5 procenta výkonnější.



