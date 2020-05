GeForce Now se rozšiřuje o 19 dalších her včetně Population Zero

GeForce Now je platforma, která umožňuje si pomocí streamingu ze vzdáleného serveru zahrát i graficky náročnější tituly na slabším PC, Macu, smartphonu s Androidem nebo televizoru se zařízením Shield TV. Týká se to samozřejmě pouze her, které jsou v databázi, a to se brzy ukázalo jako největší slabina této platformy. Před ostrým startem a krátce po něm službu opustila většina velkých vydavatelů, takže GeForce Now obsahuje jen minimum AAA her. Jednou z mála výjimek se stal Ubisoft, který naopak přislíbil rozšíření spolupráce. Nvidia také přislíbila, že bude databázi her rozšiřovat každý čtvrtek, a zatím se tohoto slibu drží. Zklamáním pro některé předplatitele ovšem může být skutečnost, že se jedná převážně o starší a nezávislé tituly.

Minulý týden se do GeForce Now dostalo 21 nových her a nyní následuje dalších devatenáct. Již od 5. května, tedy ode dne vydání na Steamu, se ve službě objevil nový zástupce žánru MMO s prvky sci-fi – Population Zero. Jedná se o první počin malého ruského studia Enplex Games. Hráč se dostane do kůže vesmírného trosečníka, který se ocitne na vzdálené planetě a musí za pouhých 168 hodin opravit reaktor a hibernační kóji. Hráč si přitom může vybrat, zda chce s ostatními spolupracovat nebo bojovat. Ačkoliv tato onlinovka vypadá i po grafické stránce docela příjemně, na Steamu zatím sbírá spíše smíšená hodnocení. Population Zero běžně stojí 28 eur, ale díky aktuální slevě můžete ještě pár eur ušetřit.

GeForce Now se ovšem rozrůstá také o některé známější, i když starší tituly. Příznivci závodů mohou vyzkoušet WRC 7 FIA World Rally Championship, ale k dispozici jsou také legendární bitvy červů ve hře Worms Armageddon. Připravena je také stealthová klasika Hitman: Blood Money, akční adventura Darksiders II. Pokud fandíte strategiím, můžete si v GeForce Now zahrát King’s Bounty: Warriors of the North nebo The Guild II: Renaissance. Prvky sportovních, fantasy a strategických titulů spojuje Blood Bowl: Legendary Edition z prostředí Warhammeru. Do kategorie indie her se potom řadí akční retro Door Kickers: Action Squad.

Nově přidané hry do GeForce Now od 7. 5. 2020 Population Zero (již od 5. 5.)

Age of Conan: Unchained

Blood Bowl: Legendary Edition

Cube World

Darksiders II

Door Kickers: Action Squad

EARTH DEFENSE FORCE 4.1 The Shadow of New Despair

Genesis Alpha One Deluxe Edition

Hitman: Blood Money

King’s Bounty: Warriors of the North

Sacred 2 Gold

Space Hulk: Deathwing – Enhanced Edition

STEINS;GATE

Styx: Shards of Darkness

The Guild II: Renaissance

This Is the Police 2

WORMS Armageddon

WRC 7 FIA World Rally Championship

X3: Terran Conflict

Zdroj: Tisková zpráva

