GeForce Now přidává balík nových her a podporu DLSS 2.0

Služba pro streamování her GeForce Now prochází od svého spuštění před dvěma měsíci řádnými otřesy. Nvidia totiž ztratila většinu partnerů z řad významných vydavatelů her včetně 2K Games, Bethesda, Activision Blizzard, Konami, Rockstar, EA nebo Square Enix. Snad jedinou výjimkou zůstal Ubisoft , který naopak přislíbil upevnění spolupráce a rozšíření nabídky o další tituly. Nvidia se ovšem nevzdává a přislíbila, že každý týden přidá do GeForce Now nové hry. Splnila to i tento týden, kdy se v rámci programu Game Ready platforma rozrostla o 21 titulů.

Nalezneme mezi nimi dvě úplné novinky, které se v GeForce Now objevily 28. dubna, tedy hned v den vydání daných her pro PC. O žádné AAA tituly se ovšem nejedná. První novinkou je simulátor řízení vozidel v extrémních podmínkách SnowRunner od Saber Interactive (konkrétně je podporována verze zakoupená v Epic Games Store) a akční dětský simulátor Moving Out od Team17. Mezi dalšími tituly, které platformu doplnily 30. dubna, nalezneme tahovou strategii Might & Magic Heroes VII nebo dva díly ukrajinské akční série S.T.A.L.K.E.R.

Podruhé se v seznamu nových her objevuje Assassin’s Creed Brotherhood. O týden dříve byla totiž do GeForce Now přidána verze ze Steamu a nyní si mohou zahrát také hráči, kteří si titul zakoupili ve službě Uplay provozované přímo Ubisoftem.







Nově přidané hry do GeForce Now od 30. 4.

Moving Out (již od 28. 4)



SnowRunner (Epic Games Store) (již od 28. 4.)

Amnesia: The Dark Descent



Assassin’s Creed Brotherhood (Uplay)



Battle Chasers: Nightwar



Dead Island Definitive Edition



Drug Dealer Simulator



Earth 2160



Fire Pro Wrestling World



Medieval Engineers



Might & Magic Heroes VII – Trial by Fire (Uplay)



S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky



S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl



Saints Row 2



Sanctum 2



SpellForce – Platinum Edition



Steel Division: Normandy 44



The Council – Episode 1



THE KING OF FIGHTERS XIII



Trainz: A New Era



YLands DLSS 2.0, která umožňuje zvýšit kvalitu detailů a snímkovací frekvenci bez znatelných dopadů na výkon. Hlavní novinkou druhé generace je neuronová síť pro deep learning. Dosud byla technologie k dispozici na grafických kartách Nvidia, ale nyní se poprvé objevuje také v cloudu. Aktuálně lze DLSS 2.0 vyzkoušet pouze ve střílečce Control, ale brzy se údajně dostane do dalších her včetně MechWarrior 5: Mercenaries nebo Deliver Us The Moon. Další významnou novinkou, kterou Nvidia tento týden oznámila v souvislosti s GeForce Now, je přidání podpory technologie, která umožňuje zvýšit kvalitu detailů a snímkovací frekvenci bez znatelných dopadů na výkon. Hlavní novinkou druhé generace je neuronová síť pro deep learning. Dosud byla technologie k dispozici na grafických kartách Nvidia, ale nyní se poprvé objevuje také v cloudu. Aktuálně lze DLSS 2.0 vyzkoušet pouze ve střílečce Control, ale brzy se údajně dostane do dalších her včetně MechWarrior 5: Mercenaries nebo Deliver Us The Moon.

Zdroj: Tisková zpráva

