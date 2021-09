GeForce RTX 30 SUPER prý v lednu a RTX 40 v říjnu

Naše očekávání nových GeForce SUPER z generace RTX 30 "Ampere" jsou ovšem přiživovány i zprávami o firmě AMD a jejích údajných 6nm Radeonech RDNA 2, čili rovněž vylepšené aktuální generaci. Od těch se přitom očekává, že díky 6nm procesu by se jich na trh mohlo dostat výrazně více než dnešních modelů, nicméně i kdyby se tak stalo, bude dostupnost ovlivněna spíše stavem poptávky i z hlediska těžby kryptoměn. A ta se aktuálně opět vzmáhá a celkový hashrate těžby Etherea už dávno prorazil hranici 600 TH/s, k níž se letos v květnu pouze přiblížil.

Nyní se od leakerů Greymon55 RedGamingTech dozvídáme, že refresh dnešních Ampere v podobě GeForce RTX 30 SUPER má dorazit na začátku příštího roku, což je ovšem jen potvrzení dříve uváděných informací, ale to je samozřejmě dobrá zpráva, než abychom si četli o tom, jak každý tvrdí něco jiného. Lze tak počítat s tím, že NVIDIA své nové verze Ampere uvede nejspíše na začátku roku na CES 2022. Na tomto veletrhu by ostatně AMD mohlo odhalit i své 6nm Radeony, což je opět zatím jen spekulace, ale Arc Alchemist od Intelu uvidíme takřka jistě.

A aby bylo jasno, v případě RTX 30 SUPER se mluví konkrétně spíše o mobilních verzích, což samozřejmě nevylučuje i desktopové, ale ty by mohly dorazit někdy později. Vedle toho se dozvídáme také o zbrusu novém GPU, a sice GA103, které by logicky mělo posloužit na kartách s výkonem mezi GeForce RTX 3070 Ti a RTX 3080, ale to ještě uvidíme. Může jít třeba jen o výlučně mobilní záležitost, ale pak tu je také zmiňovaná RTX 3090 SUPER , i když stále s GA102, takže nelze počítat s prudkým zlepšením.