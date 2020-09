GeForce RTX 3000 se objevují v německých obchodech, kolik stojí?

Jde konkrétně o německého prodejce Caseking.de, který zařadil do své nabídky už slušný výběr karet GeForce RTX 3080 i 3090. A jaké že nám to sama NVIDIA hlásila ceny a dostupnost

GeForce RTX 3080 přijde na trh 17. září, GeForce RTX 3090 bude následovat 24. září a GeForce RTX 3070 bude možné zakoupit v říjnu, a to za ceny 19, 41 a 14 tisíc korun.

PNY zde potvrzuje svou pozici jako výrobce spíše levnějších karet. V této nabídce má jeho model s celkovým názvem "PNY GeForce RTX 3080 10GB XLR8 Gaming EPIC-X RGB Triple Fan Edition" (v tomto ohledu už to PNY naopak poněkud přehání) cenu 740 eur, čili v přepočtu 19.600 Kč. Tato karta nabízí referenční specifikace a my můžeme na základě ceny říci, že na nafouknuté ceny to zatím nevypadá.

Ceny RTX 3090 v daném obchodě začínají na cca 1576 eurech, čili cca 41.800 Kč dle aktuálního kurzu, což také víceméně odpovídá NVIDIÍ zveřejněné částce.

Jenomže zbývá ještě jedna "maličkost", a to dostupnost na trhu. Caseking.de aktuálně hlásí, že dostupnost veškerých nabízených RTX 3080 a 3090 je neznámá, takže teprve uvidíme, jak to bude. Zřejmé je ale to, že tyto karty se budou prodávat jak teplé rohlíky a případná nedostupnost nakonec nemusí být způsobena (jen) tím, že by jich bylo málo.

Co se týče českých obchodů, pak některé z nich už mají také řadu nových GeForce v nabídce, ale nevypadá to, že by se už nějaký odhodlal stanovit koncové ceny. Servery porovnávající ceny nové karty v tento moment neznají vůbec.

A co ceny starých RTX 2000? Zatím můžeme mluvit spíše o vyčkávací taktice obchodů, ale i zákazníků. Osobně sleduji osud jedné skladové GeForce RTX 2080 Ti, kterou už řadu dní nikdo nechce ani za cenu 23 tisíc s daní, za kterou se jinak běžně prodávají lepší karty RTX 2080 Super. Přitom jde o novou a kvalitní kartu, která je jinde těžko dostupná. V ostatních případech se ceny nemění, anebo se snižují jen mírně a ani zdaleka tolik, aby šlo o starých GeForce ve světle nové nabídky byť jen uvažovat.



