GeForce RTX 3000 využijí nový malý napájecí konektor s 12 piny

NVIDIA měla dle starších fám připravovat pro nové karty GeForce generace Ampere rovněž nový napájecí konektor, díky němuž bychom už nepotřebovali jeden či dva 6pinové či 8pinové konektory PCIe. Později jsme se dozvěděli, že má jít o 12pinový konektor , který se ovšem od verzí používaných dnes nebude zas tak moc lišit.

Musí pochopitelně snést potřebnou proudovou zátěž na 12 V (mělo by to být až 9 A), což zajistí příslušně tlusté vodiče a dimenzované spoje. Jak ale nyní ukazuje server TechPowerUp , to neznamená, že daný konektor musí být nutně obrovský. Právě naopak, bude přibližně stejně široký jako 8pinový PCIe, a přitom výrazně užší, takže na kartě se pro přídavné napájení nemusí vyhradit tolik prostoru.

Konečný důkaz přinesla již nabízená redukce od společnosti Seasonic , která nabídne to, co jsme očekávali, a to svedení napájení ze dvou 8pinových konektorů do jednoho nového 12pinového. A že jsou na obou stranách samci, pak je zřejmé, že tato redukce má za úkol zcela nahradit příslušné kabely na modulárních zdrojích Seasonic, čemuž ostatně odpovídá i její délka 750 mm. Budeme ji tak napojovat přímo do zdroje.

Společnost Seasonic ale uvádí, že daný konektor je stále v testovací fázi, ale nehledě na to již recenzentům tuto redukci rozesílá, aby byli připraveni na novou řadu GeForce. To celé také samozřejmě neznamená, že všechny nové GeForce generace Ampere budou tento konektor využívat. Jednak nemá smysl jej nabízet na kartách, kterým bude stačit pouze jeden dnešní 6pinový či 8pinový konektor a pak bude v případě nereferenčních karet rozhodnutí na jejich samotných výrobcích. Čili nový "NVIDIA 12-pin PCIe Molex Micro-Fit 3.0" by se mohl dostat pouze do výkonnějších GeForce Founders Edition.

