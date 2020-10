GeForce RTX 3080 20GB už v prosinci?

NVIDIA vypustila do světa RTX 3080 s kapacitou 10 GB VRAM v podobě GDDR6X, což je oproti RTX 2080 s jejími 8 GB GDDR6 krok vpřed a rozhodně je to lepší, než co nabídne RTX 3070. Ta totiž bude mít stále stejnou kapacitu i propustnost jako RTX 2070 a to samé se očekává od RTX 3060 Ti (vs. 2060 Super).

AMD však má dorazit s Radeony RX 6000, které budou mít až 16 GB paměti a i když ty mohou být ve výsledku mnohem pomalejší než paměti na RTX 3080, je to vcelku jistá výhoda, kterou si NVIDIA pochopitelně uvědomuje. Ta má ale vcelku snadnou možnost vyměnit 1GB paměťové moduly na RTX 3080 za 2GB, aby navýšila kapacitu na celkových 20 GB, ale je tu jeden malý zádrhel. Micron, jediný výrobce GDDR6X , totiž při představení těchto pamětí oznámil, že má zatím k dispozici právě 1GB verze a 2GB dorazí až v příštím roce.

Proto můžeme brát prosincový nástup karet RTX 3080 20GB zatím s rezervou, i když je možné, že Micron se rozhodl ku potěše NVIDIE výrobu trošku popohnat. Na druhou stranu není vyloučeno, že RTX 3080 20GB budou v prosinci jen představeny a dostanou se na trh až v příštím roce a nejdříve s omezenou dostupností, to ještě teprve uvidíme.

Zvědaví ostatně můžeme být také na AMD a to, jak zvládne nástup nové generace. NVIDIA už potvrdila, že do konce roku nejspíše nedokáže uspokojit poptávku po nových GeForce, což je pochopitelně šance právě pro AMD. O něm víme, že už je pro TSMC jeden z nejdůležitějších zákazníků a že má k dispozici mnohem vyšší 7nm kapacity než před rokem, k čemuž přispěl i nucený odchod firmy Huawei. Ale až tvrdá realita ukáže, jak to s dostupností nových Radeonů bude.

NVIDIA by měla ještě před jejich příchodem nabídnout své RTX 3070 (29. října) a možná že stačí i v polovině listopadu ještě vyslat na trh RTX 3060 Ti, než se ukáží Navi 2X, které očekáváme spíše v druhé polovině listopadu. RTX 3080 20GB tak už bude spíše reakce NVIDIE, stejně jako očekávaná RTX 3070 se 16 GB paměti. V jejím případě už přitom NVIDIA není v podstatě ničím omezena, neboť 2GB GDDR6 na rozdíl od GDDR6X jsou běžně dostupné.

