GeForce RTX 3090 jsou na trhu, kolik stojí a dají se koupit?

V internetových obchodech se dají najít karty z dobře známých sérií, čili modely jako MSI GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO 24G nebo GeForce RTX 3090 VENTUS 3X 24G OC od stejného výrobce a dále jsou to GIGABYTE RTX 3090 GAMING OC, RTX 3090 TURBO 24G či RTX 3090 EAGLE OC 24G, ASUS TUF RTX 3090 GAMING O24G či další a další modely od firem Palit, Gainward či Inno3D.

Tato nabídka tak sama o sobě vypadá velice dobře a rozmanitě, ovšem dostupnost RTX 3090 je v podstatě stejná jako v případě RTX 3080. Pokud NVIDIA varovala, že karet RTX 3090 bude po spuštění prodeje málo, pak se k nám skutečně dostalo (přinejlepším) několik kusů, takže ani není divu, že někde se zatím jen zjišťuje zahájení prodeje, jinde se na první dodávky těší a případně se na dostupnost můžeme dotázat (odpověď ale jistě nepřekvapí).

Jsou však ceny RTX 3090 kolem 50 tisíc samy o sobě vůbec adekvátní k oficiálně stanovené částce ? Bohužel ne. Dle NVIDIE by se tyto karty měly prodávat od 41 tisíc korun v případě těch nejlevnějších modelů a na takovouto cenu nenarazíme nikde. Lze najít i karty s cenou pod 47 tisíc, ale k čemu to je, když jde vesměs o obchody, v jejichž případě nelze ani doufat v brzké naskladnění objednané karty? Čili pak nás přemrštěné ceny zatím ani nemusí moc mrzet a můžeme se leda tak koukat na to, co by se dalo pořídit.