GeForce RTX 3090 od Gigabyte rozebrána, jak vypadá pod kapotou?

Co se říká v následujícím videu, tomu většina z nás nebude rozumět ani slovo, pokud nevládnete vietnamštinou, ale na obrázky se může dívat každý. Můžeme tak vidět, z čeho se skládá chlazení karty Gigabyte RTX 3090 EAGLE OC a podívat se i na její chlazení.

Jde sice o přetaktovanou kartu RTX 3090, jejíž výchozí TBP je však 350 W a my můžeme přitom dobře vidět, že přídavné napájení obsahuje jen dva 8pinové konektory PCIe. Z toho vyplývá, že společně se slotem tu máme maximum 375 W, takže o nějaké výrazné přetaktování zřejmě nepůjde, ale to je jasné i dle toho, že daný model patří do rodiny EAGLE.

Po odstrojení karty se ukáže, že jde v základu v podstatě to samé, co představuje RTX 3080 EAGLE OC od stejné firmy. Máme tu ale o trošku silnější napájecí systém a samozřejmě namísto pouhých 10 čipů GDDR6X rovnou 24 posázené z obou stran.

Za ne moc šťastné řešení však lze označit provedení konektorů pro přídavné napájení. Ty by jistě nebyl velký problém posadit na samotnou kartu, ale namísto toho tu máme konektory vyvedené na kabelech, což jednak zbytečně zvýší přechodový odpor a pak budou kabely s konektorovým modulem částečně blokovat průchod vzduchu skrz chladič. Pochopitelně to není nic otřesného, ale lze říci, že napájení karty šlo zařídit lépe. Ostatně referenční karty mají napájecí konektory přímo na PCB.

Co se týče velikosti, máme tu kartu zabírající 2,5 slotu, která využívá ke svému chlazení jeden 80mm a dva 90mm ventilátory, takže lze počítat s délkou kolem 30 cm.

