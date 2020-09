Referenční desky pro RTX 3080 a 3090 se konečně ukázaly

NVIDIA zatím ještě nevypustila na trh ani jednu novou GeForce RTX 3000, takže si zatím můžeme krátit čas dílčími novinkami, než přijdou recenze a ohlasy prvních majitelů.

Už dobře známe první ukázané PCB, které je evidentně součástí marketingových materiálů samotné NVIDIE. Obsahuje nový 12pinový napájecí konektor, vykousnutou levou část pro volné proudění vzduchu skrz chladič, velice natěsno umístěné paměti GDDR6X a mohutné napájení.

Místa zde opravdu není nazbyt, a přitom je zřejmé, že jde o kartu RTX 3080, čili slabší z dvojice s RTX 3090. Silnější karta by totiž měla zaplněny všech 12 pozic pro paměti GDDR6X v přední části a dalších 12 pamětí by měla vzadu. Tuto desku můžeme mimochodem označovat jako PG133, přičemž vedle ní tu jsou také dvě referenční verze založené na PG132.

Jako první (zdroj Bykski ) se ukazuje PG132 pro GeForce RTX 3080 na níž najdeme více chybějících kondenzátorů a IR a celkově napájecích fází. To je vcelku pochopitelné, když na stejné desce je založena i silnější a žravější karta RTX 3090.

Máme tu také výchozí podobu napájení pomocí dvou 8pinových PCIe a zcela normálně ukončené, čili rovné PCB. Můžeme tak počítat s tím, že karty různých AIB výrobců založené na referenčních deskách využijí obvyklé chladiče s ventilátory poskládanými vedle sebe v jedné řadě.

Nakonec je tu PG132 (zdroj Yuuki_Ans ) pro GeForce RTX 3090, která však rovněž nemá osazeny všechny součástky napájecího systému, takže NVIDIA si tím může tvořit rezervu pro ještě další případnou kartu založenou na této desce a logicky ještě silnější. A právě tou by mohla být nová Quadro využívající bezezbytku plný počet jader v čipu GA102.

V druhé části aktuality tu máme téma těžby kryptoměn na RTX 3080. Tato karta by totiž mohla mít velice slušný hashrate vzhledem ke svému obrovskému hrubému výkonu. S využitím algoritmu DaggerHashimoto by to mělo být mezi 73 a 74 MH/s, přičemž pokud se její výkon vyladí, a to především s ohledem na pamětí, dá se dosáhnout 92 až 93 MH/s.

s přetaktovanými paměťmi

Nevypadá to tak, že by nám RTX 3000 měly zařídit novou vlnu těžby na kartách, neboť se stejným algoritmem pro Ethereum nám série Radeon RX 5700 zajistí mezi 50 a 54 MH/s, což víceméně bude odpovídat rozdílu v pořizovací ceně i s přihlédnutím k vyladění RTX 3080.

