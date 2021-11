GeForce RTX 3090 Ti dostane plně vybavené GPU a 21Gb/s paměti

Dle tchaj-wanského Uniko's Hardware budou pro GeForce RTX 3090 Ti určeny paměti Micron MT61K512M32KPA-21U, což je označení právě pro 21Gb/s verze. Teprve uvidíme, jaký rozdíl ve výkonu oproti RTX 3090 nám to zařídí, ale skutečně nelze očekávat nic propastného, na což ukazuje i GPU.

NVIDIA zde už opravdu nemá moc možností, jak dále zvýšit výkon nové karty oproti RTX 3090, neboť výkonnější grafické GPU než GA102 nám generace Ampere prostě nenabízí. V jeho případě je jedinou možností krom zvýšení taktů už jen aktivace dvou posledních jednotek SM, což při počtu 84 už velkou díru do světa neudělá.

Dnešní RTX 3090 tak má 82 SM a výsledných 10496 CUDA jader, a RTX 3090 Ti by jich tak měla mít 10752 (stejně jako RTX A6000), přičemž otázka je, jak to bude s takty. To se ještě uvidí, ostatně kolují fámy, že tato karta bude mít výchozí TBP ve výši 450 W, čili o celých 100 W vyšší než RTX 3090 (či RTX 3080 Ti) a dokonce o 150 W vyšší než RTX A6000 s plným čipem GA102.

Paměti GDDR6X od Micronu na 21 Gb/s budou využity na 384bitové sběrnici a zde už to tak znamená, že RTX 3090 Ti jako první grafická karta postavená na klasických GDDRx dosáhne propustnosti přes 1000 GB/s. Ještě to sice není opravdu celý 1 TB/s, neboť jde přesně o 1008 GB/s, ale s přimhouřením oka bychom to NVIDII mohli uznat.

Krom toho by Micron MT61K512M32KPA-21U také měly být již konečně 2GB paměti, což otevře NVIDII cestu ke snadnému navýšení kapacity starších karet s GDDR6X, neboť tyto paměti byly doposud k dispozici jen v 1GB verzi. Právě i kvůli tomu je ostatně v generaci Ampere z hlediska kapacity paměti takový nepořádek. NVIDII to umožní i značně zjednodušit design PCB, které už nebude muset nést paměti i na zadní straně a postačí 12 pamětí vepředu.

GeForce RTX 3090 Ti se očekává na trhu během ledna, a to poté, co se dostaví údajné RTX 3080 12GB a RTX 3070 Ti 16GB. Za několik dní má navíc dorazit i RTX 2060 12GB , která nemá být pouze o zdvojnásobení paměti, takže u NVIDIE bude asi živo. Jen na tu GeForce RTX 3050 si asi počkáme.

