GeForce RTX 3090 Ti: skutečná karta, nebo spíš trénink na žravé Lovelace?

Jen Andersson, mluvčí firmy NVIDIA, serveru The Verge sdělila, že nemá nic co by sdělila na téma RTX 3090 Ti. My přitom víme, že NVIDIA plánovala tuto kartu představit již 27. ledna a i kdyby nemělo platit toto konkrétní datum, sama firma slíbila, že se o ní dozvíme více do konce ledna , což se nestalo.