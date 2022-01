Slíbená GeForce RTX 3090 Ti je zatím v nedohlednu, jde o problémy s hardwarem?

NVIDIA nám ve své chabé prezentaci na CES 2022 (v tom nebyla jediná) ústy Jeffa Fishera slíbila, že informace o již ukázané kartě GeForce RTX 3090 Ti přinese " později v tomto měsíci ". Máme tu závěr ledna a nedozvěděli jsme se vůbec nic, takže je třeba už pomalu uznat, že na zprávě o pozdržené RTX 3090 Ti něco bude

Dříve jsme se z neoficiálních zdrojů dozvěděli, že GeForce RTX 3090 Ti bude představena 27. ledna, kdy by recenzenti už měli mít v ruce první vzorky. Nyní ale dle VideoCardz z více zdrojů zaznělo, že to sice bylo v plánu, ale vzorky nakonec rozeslány nebyly.

V polovině ledna také NVIDIA prý požádala své AIB výrobce o to, aby zatím pozastavili výrobu svých karet RTX 3090 Ti, a to z důvodu jistého problému spojeného s hardwarem či snad s BIOSem karet. O tomto tématu jsme se ale později už nic nového nedozvěděli, takže není jasné, zda už výroba opět běží, nebo co se vůbec děje.

Mohlo by tu jít o potenciální problémy s paměťmi, neboť plné GPU GA102 s 10752 CUDA jádry už NVIDIA využívá, stejně jako karty s 384bitovou sběrnicí, ale vůbec poprvé se chystá nasadit paměti GDDR6X s 21 Gb/s na pin (dříve max. 19,5 Gb/s), přičemž i to jistě přispěje k výrazně vyššímu TBP, které má dosáhnout 450 W, čili o 100 W více, než má RTX 3090.

Nyní už je přitom po 15. hodině našeho času, což je obvykle doba, kdy NVIDIA zveřejňuje nové informace či spouští prodej nového hardwaru. Nic se nestalo, a tak lze očekávat, že do konce měsíce se z oficiálních zdrojů o RTX 3090 Ti nedozvíme vůbec nic.



