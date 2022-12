GeForce RTX 4000 mají s příchodem Radeonů zlevnit, v EU šly o 5 % dolů

GeForce RTX 4000 nasadila hodně sebevědomé ceny. Zatímco RTX 4090 se i navzdory tomu prodává dobře, u RTX 4080 propad výkonu neodpovídá dostatečně dobře propadu ceny a karty

Nvidia u svýchnasadila hodně sebevědomé ceny. Zatímco RTX 4090 se i navzdory tomu prodává dobře, u RTX 4080 propad výkonu neodpovídá dostatečně dobře propadu ceny a karty často leží skladem . Tentokrát to tak moc nevyšlo ani skalperům, kteří doufali v prodeje karet za vyšší ceny. Hlad po grafikách obecně není ani zdaleka takový jako před cca dvěma lety, spousta lidí už má modely předchozích generací, což s většími zásobami těch nových způsobuje, že se jich (nejen skalpeři, ale i obchody) zbavují podstatně hůře i za původní ceny, natož vyšší. Příští týden má navíc přijít nový Radeon RX 7900 XT a XTX za poměrně příznivé ceny 899 USD, resp. 999 USD, takže nabídka Nvidie ve světle těchto čísel vypadá o to více nevýhodná. Přiznejme však, že nové GeForce zasahují i výkonnější segment trhu.

Hovoří se tedy o tom, že Nvidia plánuje na půli prosince snížení ceny GeForce RTX 4080, čím bude více konkurenceschopná proti vlajkové lodi AMD, Radeonu RX 7900 XTX. Cena 1199 USD je přece jen o 200 USD více, a to není malý příplatek. Na kolik RTX 4080 spadne, to teď těžko říci, ale 1149 USD by bylo asi málo a více se dá očekávat pád asi na 1099 nebo 1049 USD. Vyrovnat Radeon nebo ho cenou dokonce podlézt, to na druhou stranu už také nevypadá příliš pravděpodobně. Zdroje této informace nicméně mají zdůrazňovat, že snížení cen údajně není kvůli Radeonům, ale že se Nvidia měla rozhodnout sama pro podporu (dosud špatných) prodejů RTX 4080 obecně. Tomu samozřejmě věřit můžeme, ale nemusíme. Každopádně smysl dávají oba důvody.



V EU už nicméně došlo ke slevám v oficiálním obchodě Nvidie, kde byla snížena cena obou GeForce RTX 4090 a 4080 Founfers Edition. Zatímco ta první vyšla na 1949 EUR, nyní je za 1859 EUR, v případě druhé šlo o pád z 1469 EUR na 1399 EUR. Toto dělá pokles cen o necelých 5 %. Zde se nicméně mluví o tom, že jde pravděpodobně o reakci na změnu kurzu dolaru vůči euru. Ten se za poslední dva měsíce posunul o cca 8 % dolů (po dlouhém téměř dvouletém období, co rostl). U nás v ČR jsou nicméně uváděné ceny na stránkách Nvidie v podstatě stále stejné (dokonce o pár stokorun vyšší než při uvedení).