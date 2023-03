Nvidia GeForce RTX 4070 by se mohla objevit 13. dubna

Pokud chcete levnější grafickou kartu GeForce RTX 4000 s architekturou Ada Lovelace, zatím si musíte nechat zajít chuť. Nejlevnějším modelem je GeForce RTX 4070 Ti v nižším low-endu, jejíž cena začíná na nemalých 22 tisíc Kč s DPH. Netrpělivě tak čekáme na levnější model GeForce RTX 4070. V jeho případě jsme se neoficiálně dozvěděli, že se uvedení plánuje na 13. dubna, což je přesně za měsíc.



Novinka by měla mít 5888 CUDA jader a zatím se hovoří pravděpodobně o 12 GB paměti GDDR6X s 21Gbps čipy, ačkoli se objevily zvěsti i o modelech s 10 GB a 16 GB paměti . Pořád se hovoří o tom, že by RTX 4070 mohla mít 200W TGP, což by proti RTX 3070 bylo příjemné snížení o 20 W. Připomeňme, že RTX 3070 má stejný počet CUDA jader a trochu pomalejší paměti navzdory širšímu 256bitovému rozhraní (4070 má mít jen 192bitové paměti, ale na mnohem vyšší frekvenci, půjde o 21Gbps čipy proti 14Gbps).

Vtip má být i v tom, že z frekvencí čipu 1500/1725 MHz se má novinka dostat na 1920/2475 MHz, což nás dostane k cca 29 TFLOPS (FP32) proti nynějším 20,3 TFLOPS. Spolu s mnohem lepší efektivitou nové architektury bychom tak měli očekávat o 40-45 % vyšší hrubý výkon při současně lehce nižší spotřebě.

Jaká bude cena novinky, to zatím těžké odhadovat, nicméně vzhledem k tomu, že RTX 4070 Ti začíná už někde kolem 22 tisíc Kč s DPH, nová RTX 4070 by u nejlevnějších karet na trhu snad mohla začínat někde kolem 18 tisíc. To ale záleží na tom, zda se MSRP nové karty sníží ze 799 USD u modelu Ti na 699, 649 nebo snad dokonce 599 USD. Co z toho se vyplní, to teprve uvidíme.