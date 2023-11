GeForce RTX 4060 Ti od Asusu s M.2 slotem může připojit i GPU jako RTX 4090

Asus koncept grafické karty GeForce RTX 4060 Ti, která na sobě měla slot pro M.2 SSD. Využívá toho faktu, že RTX 4060 Ti nevyužívá všech 16 PCIe linek, ale jen 8. Fyzicky ale pasuje do x16 slotu, takže zde byla myšlenka, že se zbývající linky využijí na připojení SSD. Tato zajímavost se už dostala i do reálného produktu (do pár týdnů má být na trhu) a na sociální síti Bilibili se nedávno objevilo video, kde bylo toto připojení otestováno. Vyzkoušeno bylo 2TB SSD Samsung 980 Pro, které by mělo nabízet sekvenční čtení s rychlostí 7000 MB/s, zápis pak 5100 MB/s. V testu bylo dosaženo 6754 MB/s, resp. 4854 MB/s, což jsou velmi solidní hodnoty blízké těm papírovým. Zajímavostí je to, že ačkoli RTX 4060 Ti je určena pro PCIe 4.0, v případě využití slotu PCIe 5.0 dokáže toto SSD běžet na rychlejší variantě rozhraní a Asus už demonstroval i dosažení 12 GB/s.

Před necelým půl rokem ukázalkoncept grafické karty, která na sobě měla slot pro M.2 SSD. Využívá toho faktu, že RTX 4060 Ti nevyužívá všech 16 PCIe linek, ale jen 8. Fyzicky ale pasuje do x16 slotu, takže zde byla myšlenka, že se zbývající linky využijí na připojení SSD. Tato zajímavost se už dostala i do reálného produktu (do pár týdnů má být na trhu) a na sociální síti Bilibili se nedávno objevilo video, kde bylo toto připojení otestováno. Vyzkoušeno bylo 2TB SSD Samsung 980 Pro, které by mělo nabízet sekvenční čtení s rychlostí 7000 MB/s, zápis pak 5100 MB/s. V testu bylo dosaženo 6754 MB/s, resp. 4854 MB/s, což jsou velmi solidní hodnoty blízké těm papírovým. Zajímavostí je to, že ačkoli RTX 4060 Ti je určena pro PCIe 4.0, v případě využití slotu PCIe 5.0 dokáže toto SSD běžet na rychlejší variantě rozhraní a Asus už demonstroval i dosažení 12 GB/s.

Velkou zajímavostí, kterou ale Asus ve výše zmíněném videu ukázal, je připojení externí grafické karty do počítače právě přes tento slot M.2. Díky redukci se takto povedlo připojit dokonce GeForce RTX 4090. V blíže neurčeném nastavení takto rozběhali Cyberpunk 2077 při zhruba 140-150 fps a teplotě okolo 50 °C (RTX 4060 Ti samotná byla nevyužita s teplotou pod 30 °C). Aby toto řešení s SSD nebo externím GPU fungovalo, musí základní desky podporovat PCIe splitting a je potřeba aktivovat funkci v BIOSu základní desky. V případě Intelu je to podporováno chipsetem Z790, Z690 a H770, v případě AMD by to měly umět všechny chipsety.