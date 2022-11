GeForce RTX 4090 přetaktována na rekordní frekvenci 3,7 GHz

Grafickou kartuse nedávno podařilo přetaktovat na velmi vysokou frekvenci 3,45 GHz , nicméně toto číslo už dnes patří minulosti. Bylo totiž překonáno na grafické kartě(Hall of Fame). Tato karta je zajímavá svým vzhledem a technickými vlastnostmi. Nabídne např. nevídanou konfiguraci 28+4fázového VRM, neobvykle vysoké množství prvků zajišťující co nejkvalitnější a nejstabilnější napájení a ostatně i tady máme jednu zajímavost. Zatímco tradiční GeForce RTX 4090 mají jeden nový konektor 12VHPWR pro zajištění až 600W napájení, zde jsou pro jistotu dva. Toto by pak údajně mělo zajistit možnost napájet kartu s až 1000 W. To také znamená, že v případě zdrojů ATX 2.0 je napájena přes dvě redukce z celkem 8 8pinových výstupů.