GeForce RTX 5090: nejspíš o 60-70 % vyšší výkon, ale i cena přes 2000 USD

Moore's Law is Dead (MLID) je známý kanál na YouTube, který se věnuje hardwaru. MLID nedávno mluvil ve videu o budoucnosti grafických karet Nvidia, konkrétně o nadcházející řadě Blackwell a nejvyšším zástupci GeForce RTX 5090. Jde tak především o jeho názory, ty se ale zakládají na různých zákulisních informacích. Předpokládá, že by se výkon karty mohl zvýšit o nějakých 60-70 % podobně, jako tomu bylo mezi GeForce RTX 3090 Ti a RTX 4090. Vzhledem k tomu, že se očekává poloviční navýšení počtu CUDA jader a navýšení taktů, dalo by se možná čekat ještě více, než tvrdí.



Na přetřes přišlo i to, že Nvidia patrně opětovně využije strategii ořezávaní čipů i pro vrcholné modely, zatímco plnohodnotné verze si nechá pro AI akcelerátory. Zde jen malá vsuvka, nedostupnost AI akcelerátorů podle něj klesá, dodací lhůty se zkracují, čeká tak vystřízlivění a moc nechápe, proč Nvidia zvyšuje své cíle v oblasti AI. Ale zpět k ořezávání. Otázkou zůstává, jak moc bude do plnohodnotného čipu vlastně chybět. Zde připomeňme, že RTX 4090 má 16384 jader, plnohodnotná verze jich má ale 18432 (tzn. je deaktivováno přes 11 %). Ještě dodejme, že se spekuluje o 512bitové paměťové sběrnici, není ale jasné, zda zde budou využity paměti GDDR6X nebo už GDDR7 (objevují se protichůdné informace zejména ohledně propustností, které nedávají smysl).