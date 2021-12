Gelsinger: Intel neztratil svůj podíl na trhu s CPU, Intel jej firmě AMD dal

Po přečtení titulku by se jistě mnozí Gelsingerovi chtěli hned vysmát za slova pronesená na Credit Suisse Technology Conference, dle nichž to může vypadat, jako by dle něj Intel sám a dobrovolně firmě AMD daroval svůj procesorový podíl na stříbrném podnosu. My se ale podíváme na to, co chtěl Gelsinger opravdu říci a zkusíme to zhodnotit střízlivým a nestranným pohledem.

Gelsinger mluvíc o nových procesorech Alder Lake-S uvedl, že Intel je na cestě získat zpět ztracený podíl na trhu s procesory x86 pro běžná PC (client), což zařídí právě nové modely. Pokud na to má dojít, pak čas procesorů Alder Lake (obecně, ne jen desktopových) ale teprve přijde. Zatím jde jen o pár desktopových modelů, které jsou na trhu a ty nejsou nijak zvlášť úspěšné, pokud jde o nejlépe prodávaná CPU na Amazonu, Neweggu nebo i u nás. Zrovna u nás je nejlépe umístěný Core i5-12600K až na 17. příčce dle Heureky a před ním je řada procesorů AMD i starších Intelů. Na trhu ale ještě nejsou levnější a především ani mobilní Alder Lake a z prodeje několika drahých desktopových kusů nelze ještě nic vyvozovat.

Co ovšem Gelsinger především prohlásil, je: "V jistých ohledech jsem neztratil podíl vůči AMD, tento podíl jsem jim dal, protože oni neměli k dispozici potřebnou kapacitu. Takže to, co tu vidíme, je spíše jen dohánění rostoucího trhu a předchozích let poznamenaných podfinancováním". Tato slova pronesl uprostřed rozhovoru o zvyšování kapitálových výdajů Intelu.

Gelsinger se tak ve svém poněkud nejasném vyjádření dotýká především výrobních kapacit, jejichž podfinancování mělo umožnit, aby podíl firmy AMD mohl tak vyrůst, a to právě i navzdory jejím vlastním omezeným kapacitám, respektive kapacitám, které má k dispozici u TSMC a potažmo GlobalFoundries. Na tom je zcela jistě kus pravdy, protože s nedostatkem výrobních kapacit se potýkal také Intel, který uvedl, že letos v létě by si měl v tomto ohledu sáhnout na dno, ovšem i tak dokázal od firmy AMD zpět získat kus desktopového procesorového trhu v době, kdy už poptávka tak vzrostla, že AMD si muselo začít vybírat, jaké procesory bude a nebude vyrábět.

Nemluví se tu tedy o kvalitách samotných procesorů, které samozřejmě také hrají důležitou roli, ale ta je pouze podružná v případě, kdy takové procesory nelze dodat na trh a právě o tom tržní podíl je.

Gelsinger také dále uvedl, že nyní přichází na řadu mohutné investice, kde se má myslet i na to, aby byla k dispozici příprava na případné další a rychlé rozšíření kapacit. Právě tato příprava či dejme tomu záloha Intelu i všem ostatním nyní chyběla, a právě proto se celý svět ocitl v polovodičové krizi. Bylo by tu pochopitelně i riziko přehnaných investic, které ale nyní dle šéfa Intelu může být aktuální nejdříve v roce 2025 či 26 a do té doby nebude k dispozici volná kapacita, s níž nebude vědět, co dělat. A co by v takovém případě dělal s kapacitami, pro které nemá aktuální využití?

Právě zde přichází na řadu nový model IDM 2.0. Pokud se kapacita navíc nebude moci využít pro získání ještě většího podílu na trhu díky kvalitnějším produktům, než mají ostatní, pak bude mít Intel možnost stáhnout objednávky od cizích výrobců čipů a ty vyrábět u sebe s vyšší marží. Třetí možnost pak je pokusit se získat nové zákazníky pro vlastní továrny.



Celý přepis lze najít na SeekingAlpha

