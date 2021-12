Gigabyte již zdražuje své Radeony

AMD tak nedávno údajně o desetinu zvýšilo ceny GPU Radeon RX 6000 , což je informace z diskusních fór, na nichž se pohybují právě lidé od AIB výrobců, takže můžeme mluvit o vcelku spolehlivém zdroji, zvláště když dosud nikdo tuto zprávu nevyvrátil. Spíše právě naopak, máme tu její potvrzení, a to v další zprávě popisující zdražení karet Radeon od firmy Gigabyte.

Dozvídáme se tak, že jde až o šestiprocentní zdražení, což představuje konkrétně 16 až 78 dolarů v závislosti na modelu karty, a to v oficiálním obchodě JD.com. Ale jak už bylo řečeno, tento nárůst se pochopitelně vůbec nemusí projevit na výsledných cenách a i když Radeony opět zdraží, pak ani nebudeme moci tvrdit, že za to mohou právě dražší GPU a že zdražení by nenastalo i tak. Ostatně ceny grafických karet jsou už tak nafouklé, že se do nic může leccos schovat.

Nové informace také mluví o zdražení, které má v případě firmy Gigabyte účinnost od 1. prosince a jde o většinu Radeonů RX 6000 až na modely s GPU RX 6900 XT, kde ceny zůstaly stejné.

Všechny karty s Radeonem RX 6800 XT ale měly zdražit o 500 RMB, čili oněch 78 dolarů a 100 až 200 RMB (od 16 dolarů výš) se týká karet Radeon RX 6700 XT a Radeon RX 6600 XT. Nejslabší Radeony RX 6600 kupodivu zdražily právě o 200 RMB (31 USD). Pro jistotu ještě upřesním, že jde o reálné ceny na trhu ve zmíněném obchodě JD.com, ne o výrobcem stanovené doporučené ceny (MSRP), které nikde neplatí. Protože kdyby se jednalo o MSRP, pak by nešlo jen o maximálně 6% zdražení, ale rovnou o 12 %.

Dle těchto informací bychom se mohli připravit na to, že ceny Radeonů v nejbližší době dolů nepůjdou, ale ve skutečnosti to spíše bude jako obvykle. Čili ceny na našem trhu budou jako obvykle skákat o celé tisíce nahoru či dolů dle toho, kde a u koho se karty zrovna objeví v nabídce a tento trend lze jen těžko sledovat a něco z něj vyvozovat. Ovšem zrovna v posledních dnech či týdnech výkonnější Radeony na českém trhu spíše mírně zlevňují, což ovšem neplatí pro RX 6600 XT. Takže jako obvykle je to celé jeden velký nevypočítatelný zmatek.



