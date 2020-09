Gigabyte potvrzuje chystané 3060 8GB, RTX 3070 16GB a RTX 3080 20GB

Společnost Gigabyte na svých stránkách týkajících se uplatnění kódů na hru Watch Dogs: Legion zveřejnila seznam grafických karet, kterých se taková věc týká. A mezi nimi se kupodivu objevily i takové, které NVIDIA dosud vůbec nepředstavila, ovšem my jsme přesto už díky různým zdrojům přinejmenším tušili, že se chystají.

Dá se tu tak najít například GV-N306SEAGLE OC-8GD, kde označení 306S evidentně ukazuje na verzi Super. O této kartě se už mluvilo, a to kupodivu oproti případné "základní verzi" GeForce RTX 3060, takže ta by mohla poněkud paradoxně nastoupit až později.

Zajímavé je pak i to, že tu máme karty GV-N3080AORUS X-20GD a také GV-N308SAORUS M-20GD nebo GV-N308SGAMING OC-20GD, čili z toho by vyplývalo, že NVIDIA si jednak chystá RTX 3080 s 20 GB paměti, ale také RTX 3080 Super s 20 GB paměti. V takovém případě by tedy 20GB RTX 3080 měla mít naprosto stejné GPU jako dnešní 10GB verze a lepší verzi s více CUDA jádry a podobně by představovala až verze Super.

Z hlediska možných konfigurací výbav tu pro to prostor jistě je, ale jaké ceny by se daly očekávat, to se neodvážím ani odhadovat. Celé by to navíc měla zamotat také 16GB verze karty RTX 3070, která je v seznamu firmy Gigabyte zanesena ve dvou verzích a obě mají označení S jako Super. To ale neznamená, že nedorazí i základní model vybavený větší kapacitou paměti.

V případě karet s paměťmi GDDR6 (RTX 3070 a níž) přitom není problém s navýšení kapacity. Ovšem RTX 3080 s 20 GB paměti GDDR6X by musela využívat 16Gb verze, zatímco Micron nás nedávno informoval o tom, že takové paměti dorazí až v příštím roce. Čili dorazí i 20GB RTX 3080 v příštím roce? Nebo není Micron jediným výrobcem GDDR6X?

Ještě uvidíme, ale vypadá to, že NVIDIA má jako odpověď na nové Radeony připravenu řadu modelů a bude zajímavé sledovat zvláště to, jaké ceny nastaví v případě 20GB a 10GB RTX 3080 a 16GB a 8GB RTX 3070. Jako nejbližší příklad tu totiž máme až GeForce GTX 780 z roku 2013, která přišla s výbavou 3 GB a 6 GB paměti, ovšem už se mi nepodařilo dohledat cenový rozdíl. Ale ten by byl stejně dobrý spíše jen pro zajímavost, než aby se z něj dalo něco vyvozovat pro dnešní situaci.

Ceny souvisejících / podobných produktů: