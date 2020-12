Gigabyte WRX80 SU8: osm kanálů pro Threadripper

Gigabyte WRX80 SU8 tak můžeme považovat za desku určenou pro ty nejlepší HEDT sestavy, jaké si dnes můžeme přát. Můžeme si do ní nainstalovat přinejlepším AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX, procesor se 64 jádry, TDP 280 W a paticí sWRX8 (4094), který bude využívat osmikanálový přístup do paměti.

Procesor také nabízí celkem 128 linek rozhraní PCIe 4.0, čili dvojnásobek toho, co řadové Threadrippery. Není tak divu, že tato deska má ve své výbavě celých sedm slotů PCIe x16, všechny pro linky 4.0. Vedle toho tu máme také tři porty U.2 s propustností 64 Gb/s a také dva sloty M.2-22110. Za zmínku stojí také dvě ethernetová rozhraní s propustností 10 Gb/s nebo čip ASPEED IPMI pro vzdálenou správu.

AMD přitom v době, kdy představila své procesory Threadripper Pro 3000WX , ohlásila také exkluzivní partnerství se společností Lenovo. Můžeme si tak ukázat i Lenovo ThinkStation P620, která je ovšem založena na referenční desce od firmy AMD

Vypadá to tak, že tato dohoda o exkluzivitě brzy skončí a procesory Ryzen Threadripper Pro se dostanou do široké nabídky. My také uvidíme, zda se ještě s vhodnou značkovou deskou nepřihlásí jiný výrobce, jako především firma Asus. Kdy se ovšem model Gigabyte WRX80 SU8 dostane na trh, to zatím není jasné a cena, tu snad ani radši vědět nechceme.

