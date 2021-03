GlobalFoundries investují 1,4 miliardy dolarů do rozšíření výroby

Společnost GlobalFoundries se dříve snažila udržet v popředí vývoje technologií polovodičového průmyslu, ovšem tento svůj boj vzdala ještě před přechodem na 7nm technologii a bylo jasné, že tím pádem ji můžeme ze společnosti firem Samsung, TSMC a Intel vyloučit. Firma se zaměřila na vývoj svých dosavadních technologií a také na svůj plánovaný vstup na akciový trh.

Nyní se dozvídáme o tom, že GlobalFoundries (GloFo) bude do svých výrobních kapacit po celém světě investovat 1,4 miliardy dolarů a že chce uspíšit IPO (Initial Public Offering), čili úvodní nabídku akcií na veřejném trhu na konec tohoto roku. Dříve byla tato akce plánována na rok 2022.

GloFo obvykle investuje do výrobních kapacit cca 700 milionů dolarů ročně, čili letos to bude dvojnásobek a peníze budou dle Reuters víceméně rovnoměrně rozděleny mezi továrny v Drážďanech, ve státě New York a v Singapuru. Díky tomu se výrobní kapacita firmy letos navýší o 13 procent a v příštím roce o dalších 20 procent.

A není divu, že investice se rozšiřují, neboť dnes ve světě chybí výrobní kapacity téměř bez ohledu na vyspělost procesů. Pokud jde o nám nejbližší drážďanskou továrnu Fab 1, ta aktuálně využívá technologie BCDLite, 22FDX, 28SLP a 40/45/55NV, které se využívají především pro výrobu čipů pro automotive, IoT, podniková zařízení či mobilní produkty a její kapacita se má letos dostat až na půl milionu waferů (WSPY - Wafer Starts Per Year).

GloFo také chce postavit i další zbrusu nový provoz, a to právě v New Yorku a cílí na využití pobídek či slev na dani, které koukají možná i ze slibu prezidenta Bidena napumpovat do výroby čipů v USA celých 37 miliard dolarů, ale především jde o záměr spojený s CHIPS for America Act z minulého roku.