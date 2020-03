GOG nevaroval autory před změnou pravidel o vracení her a sklízí kritiku

Jde tak o podmínky , které by nám jiné obchody nabídly leda po hromadném pomatení jejich celého vedení, ovšem my si musíme uvědomit, že GOG prodává pouze hry bez digitální ochrany. To znamená, že ty je zcela běžně možné si opatřit jiným způsobem, neboť pirátské skupiny s jejich šířením nemají v podstatě žádnou práci. Stačí si k tomu jen stáhnout instalační soubory, které GOG nabízí všem zákazníkům a někam je vystavit.

Z tohoto pohledu by se dalo říci, že značné uvolnění obchodních podmínek už nehraje takovou roli. Jde o možnost vrátit hru do 30 dní po jejím zakoupení, a to s tím, že nebude záležet na tom, zda jsme hru ani nenainstalovali, anebo v ní naopak strávili dlouhé hodiny. Právě to je hlavní omezení na ostatních platformách a například Steam nám dává pouze dvě hodiny ve hře, po jejichž uplynutí už nemáme šanci uplatnit nároky na vrácení peněz. Na GOGu ale stejně takové omezení nemá ani smysl vzhledem k absenci DRM a možnosti si stáhnout instalační soubory hry. Poté už zákazník může rovnou zažádat o vrácení peněz a vesele si hrát.

Je tak zřejmé, že nové podmínky se mohou a budou zneužívat, však za měsíc je možné se mnohých her dosyta nabažit, ale GOG upozorňuje, že bude situaci monitorovat a že si vyhrazuje právo v některých případech peníze nevrátit. Čili zákazníci, kteří budou už poněkolikáté vracet hry, se mohou připravit na to, že o právo na vrácení peněz mohou přijít.

Ovšem GOG může se svým velkorysým přístupem narazit podstatně dříve, neboť vyplynulo na povrch, že o změně pravidel nebyli partnerští vývojáři předem informováni, a logicky se jich tak ani nikdo neptal na jejich názor. Ti nyní kritizují především dlouhou dobu , kterou má zákazník na vrácení hry a poukazují na to, že měsíc je mnohem delší doba, než jakou potřebujeme na to, abychom zjistili, zda se nám hra líbí, nebo ne.

Někteří vývojáři také poukazují na zkušenosti ze Steamu, který před lety po svém způsobu zavedl možnost vracet hry. Ta je mnohem méně benevolentní, ale i tak měla znamenat výrazný pokles tržeb z prodeje. Jiní vývojáři jsou zase prostě jen naštvaní, že herní platformy mají kompletní kontrolu nad tím, jakým způsobem jsou hry prodávány a za jakých podmínek, což přímo ovlivňuje živobytí autorů. A když se jich ani nikdo předem nezeptá na názor na chystané změny, je pochopitelné, že pochvaly za to nezíská.

Nyní tak bude záležet na tom, jak se zachovají zákazníci, neboť pokud začnou nové možnosti zneužívat, rychle by o ni mohli přijít. Nejdříve jednotlivci a pak i všichni, pokud to bude pro GOG neúnosné.

