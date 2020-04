Google Chrome 81 přichází opožděně, nabídne podporu Web NFC

Koronavirová pandemie ovlivňuje celý svět a práce na internetových prohlížečích není výjimkou. Google Chrome 81 měl vyjít už 17. března, ale kvůli pandemii bylo jeho uvedení odloženo až na nynějšek. Navíc spousta zamýšlených změn sem ani nenašla cestu, takže tu najdeme akorát dvě zásadnější změny. Byla vylepšena podpora virtuální reality WebXR a objevila se tu také prvotní podpora standardu Web NFC (všeobecná finální podpora je plánována až na Chrome 84). Ta dovolí stránkám v Chromu pracovat s NFC tagy a jedním z případů využití jsou např. muzea a galerie. Ty mohou využít např. tablety s běžícím prohlížečem Chrome a pomocí NFC v telefonu si pak návštěvník bude moci zobrazit další informace.

Do verze 81 se naopak nedostaly nové grafické prvky pro webové formuláře, s těmi se tak nyní počítá až pro verzi 83. Také nenastalo ohlášené vypuštění podpory šifrovacích protokolů TLS 1.0 a TLS 1.1. Opět za to může koronavirus a COVID-19, neboť se stále ještě najde nemálo důležitých zdravotnických aplikací a služeb, které běží na těchto zastaralých protokolech a nebylo by moudré v této vypjaté době přidávat ještě další problém v podobě nutnosti provádět aktualizace zastaralých programů. Ty by tak při neprovedených aktualizacích přestaly běžet, což si nyní nemůžeme dovolit. Toto vypuštění je nyní plánováno až na Chrome 84.

Posuny ve verzích (3týdenní zpoždění verze 81) způsobilo mimo jiné i to, že byl narušen tradiční 6týdenní cyklus, a Google se proto rozhodl vypustit verzi Chrome 82, o čemž jsme vás už informovali na konci března . Další verze, tedy Chrome 83 a nikoli 82, vyjde v polovině května.

Ceny souvisejících / podobných produktů: