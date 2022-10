Google v Arizoně zaplatí 85 mil. USD za neoprávněné sledování polohy uživatelů

Google má na krku několik žalob z nejrůznějších důvodů a jedním z nich je neoprávněné sledování polohy u uživatelů Androidu i v případě, že si vypnuli zaznamenávání historie toho, kde se nacházeli. Žalob z tohoto důvodu je na Google podáno hned několik, a to v Arizoně, Texasu, Indianě a Washingtonu D.C, přičemž většina z nich pramenila ze zprávy Associated Press z roku 2018, která se zabývala praktikami sledování uživatelů. Žaloba z Arizony, která byla podána v květnu 2020, se však už dobrala i svého konce. Google se totiž dohodl na mimosoudním vyrovnání a zaplatí 85 mil. USD (cca 2,15 mld. Kč).



Abychom si to uvedli do kontextu, společnost Alphabet za poslední čtvrtletí vykázala příjmy ve výši 69,7 mld. USD, toto vyrovnání je tak 0,12 % příjmů za čtvrt roku. V případě čistého zisku je to pochopitelně více, tam jde 0,5 %. I to se zdá být velmi málo, na druhou stranu si uvědomme, že jde o vyrovnání jen v jednom ze států USA s 7,2 milionu obyvatelů, zatímco u příjmů a zisků se bavíme o celosvětových částkách. Jen čistě teoreticky, aplikovat částku 12 USD na obyvatele státu celosvětově (nehledě na lokální zastoupení Androidu, ziskovost z uživatele,...), šlo by o 95 miliard, tedy příjmy za 4 měsíce.