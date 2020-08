Google varuje Austrálii: nový zákon může ohrozit poskytované služby

Austrálie chce pomoci svým velkým mediálním společnostem, a tak představila návrh zákona , kdy Google a Facebook budou nuceni dohodnout se se zpravodajskými médii na platbách za obsah ve vyhledávání. Týká se to ale jen těch velkých. To se Googlu a Facebooku logicky nelíbí (obzvlášť proto, že jim vlastně dělají reklamu zadarmo), a tak se nepřekvapivě ohrazují. Google dokonce začal na svých službách zobrazovat varování australskému obyvatelstvu, že v případě protlačení zákona může dojít k výraznému zhoršení služeb ve Vyhledávání Google a na YouTube.

Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) naopak považuje za strašení Googlu za nepodložená. Podle něj Google nemusí po Australanech chtít žádné poplatky za dosud bezplatné služby, pokud se tak sám nerozhodne. To je pochopitelně pravda, ale co už ACCC opomíjí, je ten fakt, že kdyby tak Google učinil, byl by k tomu dotlačen právě kroky této komise. Google také straší tím, že by mohly být ohrožena data Australanů a jejich soukromí, poněvadž by byl nucen médiím podávat více údajů o uživatelích. Takové sdělení ale zní právě od Googlu, který je na shromažďování dat doslova postaven, trochu nepatřičně. ACCC kontruje tím, že pokud Google chtít nebude, nemusí podávat více dat než dnes. Musí však médiím podávat zprávy o chystaných změnách v algoritmech a podobných záležitostech.



