Google ztmavne. Vyhledávač testuje tmavý motiv na desktopech

Především na displejích smartphonů se nedávno stal trendem tmavý režim, díky kterému mohou uživatelé šetřit svůj zrak v noci a v případě OLED displejů také baterii zařízení. V případě desktopových webů se možnost přepínání mezi světlou a tmavou verzí objevuje zřídkakdy. Před časem tuto možnost zavedla v rámci redesignu třeba sociální síť Facebook. A brzy by se do tmavých odstínů mohl konečně přebarvit také web, který většina z nás používá každý den nespočetněkrát. Je to vyhledávač Google.

Podle reakcí několika uživatelů na platformě Reddit by měl Google náhodně testovat tmavou stránku svého vyhledávače. Zdá se, že zatím není možnost toto nastavení nějak ovlivnit – v nastavení účtu totiž není k dispozici žádný přepínač. A stejně rychle, jako se tmavý režim objevil, zase najednou zmizel. Uživatelé ovšem stihli pořídit snímky obrazovky, takže si můžeme nový vzhled prohlédnout. V jednom případě bylo tmavé pozadí zaznamenáno v Chromu, v jiném zase ve Firefoxu. V obou případech se jednalo o počítače s operačním systémem Windows 10 a aktivovaným tmavým režimem.

Screenshoty ukazují, že vyhledávač používá tmavě šedé pozadí místo bílého. Naopak text změnil barvu z černého na světle šedý. Došlo také ke změně odstínu modré barvy, kterou stránka používá pro zvýraznění odkazů. Logo Googlu není barevné, ale pouze bílé. Stejně tak bylo zjednodušeny i některé další detaily webu, jako je ikona používaného filtru (Vše, Obrázky, Mapy atd.), která se změnila z vícebarevné na modrou. V rámci testování se do tmavých odstínů zatím nepřevlékla domovská stránka Googlu, ale můžeme předpokládat, že před nasazením tmavého režimu dojde i na další části webu.

Řada uživatelů si tmavý režim aplikací i webů oblíbila nejen kvůli estetickému hledisku, ale také díky šetrnosti k očím – především při používání počítače v noci může být bílé pozadí velmi nepříjemné. Windows 10 i macOS nabízí tmavý režim, který ztmaví nabídky a podporované aplikace. „Dark mode“ nabízí také některé internetové prohlížeče včetně Chromu nebo Firefoxu. Google zatím nejde v nasazování tmavého režimu správcům webů nejlepším příkladem. Aktuálně totiž tmavé pozadí nabízí pouze v několika svých službách, jako je YouTube (včetně YouTube TV a YouTube Music) nebo Google Keep.

K dispozici jsou různá rozšíření prohlížečů, která umí přebarvit do černa jakýkoliv web, ale při jejich používání hrozí problémy s kompatibilitou.

Ceny souvisejících / podobných produktů: