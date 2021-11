GPU dlaždici v Meteor Lake by mohlo vyrábět TSMC 3nm procesem

Zrovna nedávno se díky reportáži serveru Cnet objevily první snímky prototypů mobilních procesorů Meteor Lake a z nich je zřejmé, že tu nejde o tři, ale o čtyři samostatné čipy. Zatím přitom stále nevíme, jaká role bude toho čtvrtého nejmenšího a spekulovat by se dalo dokonce i o paměti HBM či snad cache určené pro GPU jádro, což by mohlo zajistit velice zajímavý výkon.

Mezi tři zbylé čipy patří jednak hlavní dlaždice s procesorovými jádry, dále I/O čip s paměťovým kontrolerem, rozhraním PCIe a tak podobně a pak právě integrované GPU. A to bude dle Commercial Times (via Dan Nystedt ) vyrábět společnost TSMC svým 3nm procesem, což skutečně není vyloučeno vzhledem k tomu, že Meteor Lake jsou procesory chystané na druhý kvartál roku 2023.

Dříve se spekulovalo, že GPU dlaždice bude tvořena spíše 5nm procesem N5, zatímco hlavní dlaždice s CPU jádry pak procesem Intel 4 (7nm) a I/O dlaždice pak nějakým jiným, ostatně to už v jejím případě není tak významné. Dle nového zdroje by to ale měl být TSMC N5 nebo N4:

Dále můžeme připomenout, přičemž nový zdroj to uvádí také, že Meteor Lake budou založeny na výkonných jádrech Redwood Cove a slabších Crestmont, čili oproti Alder Lake/Raptor Lake už půjde v obou případech o nové verze a to platí i pro integrovanou grafiku Xe 12.7 (dnes je aktuální 12.2). Ta by měla dostat až 192 EU, čili už jen dle tohoto čísla půjde o výrazné zvýšení výkonu oproti Alder Lake, které v mobilních verzích nabídnou maximálně 96 EU a v desktopových pouze 32 EU.

Tyto procesory tak mají být od nás vzdáleny jen asi rok a půl, neboť Intel hodlá pokračovat ve svém vysokém tempu, které už nasadil vypuštěním procesorů Alder Lake-S. Ty totiž přišly na trh jen osm měsíců po Rocket Lake-S, a velice podobné odstupy lze očekávat i v případě Raptor Lake a Meteor Lake.

Na druhou stranu, procesory Raptor Lake by neměly přinést velké změny, i když ještě si počkáme na to, jaká budou jejich hlavní jádra Raptor Cove, která nahradí dnešní Golden Cove. Malá jádra Gracemont tu ale zůstanou, jen by jich v Raptor Lake mělo být až 16 namísto 8. Pokud jde o konfiguraci CPU dlaždice v Meteor Lake, dosud nemáme žádnou představu o tom, jaká by mohla být a zda Intel i v této generaci zachová maximální počet 8 velkých jader.



