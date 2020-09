Grafenové baterie se blíží, podepsáno memorandum za 1 mld. EUR

grafenové akumulátory, které SuperBattery s využitím tzv. Curved Graphene a proklamované vlastnosti zní možná až moc dobře. Mělo by totiž jít o technologii, která kombinuje akumulátory a ultrakapacitory (ultrakondenzátory). Z akumulátorů si bere výhodu vysoké energetické hustoty, která je problémem u ultrakapacitorů, a z těch si zase bere výhodu vysoké životnosti (ve stovkách tisících cyklů) a extrémně rychlého nabíjení (za 15 sekund). V takovém případě už bude znatelně větším problémem k akumulátoru vůbec dodat tak obrovské množství elektrické energie a uchladit to při nabíjení.

Spousta týmů po celém světě vyvíjí nové typy akumulátorů, které by měly vyřešit problémy dnešních lithiových článků. Jednou ze slibných technologií jsou, které pomalu míří na trh . I grafenové akumulátory vyvíjí mnoho různých týmů, např. Skeleton Technologies z Estonska s Karlsruhe Institute of Technology (KIT) z Německa. Jejich akumulátor se nazývás využitím tzv.a proklamované vlastnosti zní možná až moc dobře. Mělo by totiž jít o technologii, která kombinuje akumulátory a ultrakapacitory (ultrakondenzátory). Z akumulátorů si bere výhodu vysoké energetické hustoty, která je problémem u ultrakapacitorů, a z těch si zase bere výhodu vysoké životnosti (ve stovkách tisících cyklů) a extrémně rychlého nabíjení (za 15 sekund). V takovém případě už bude znatelně větším problémem k akumulátoru vůbec dodat tak obrovské množství elektrické energie a uchladit to při nabíjení.

Takové vlastnosti zní opravdu extrémně dobře, což vzbuzuje podezření, zda nejde jen o něco, co funguje dobře na papíře, ale nikoli v praxi. Nicméně společnost rovněž zveřejnila, že podepsala memorandum s velkou (bohužel blíže neurčenou) automotive společností, které má hodnotu jedné miliardy EUR. To by mohlo znamenat, že by se tyto akumulátory mohly skutečně dostat relativně brzy na trh (během pár let a nikoli za desetiletí). Tedy zatím nejásejte. Memorandum ještě neznamená, že jsou tyto akumulátory úplně hotové. Jejich vývoj ještě nebyl dokončen a KIT má právě pomoci s jejich dokončením.

Poznamenejme ještě, že firma Skeleton Technologies v Německu už dnes vyrábí grafenové ultrakapacitory a dodává je na automotive trh. Technologie ultrakondenzátorů se dnes používá např. ve Formuli 1 v systémech KERS, najdete ji třeba i v Mazdách (i-Eloop).



