GTA 6: první oficiální trailer, hra vyjde v roce 2025 pro konzole PS5 a Xbox Series X|S

Trailer sice mluví sám za sebe, ale přesto stojí za zmínku několik zajímavostí. Předně je z něj evidentní snaha vývojářů výrazně rozšířit herní mechaniky o simulaci funkcí sociálních sítí přímo v rámci herního světa GTA 6, což může na některé hráče působit negativně, pokud nemají sociální sítě moc v oblibě ani v reálném světě. Dále stojí za zmínku, že příběh bude evidentně zaměřený na 2 ústřední postavy, Jasona a Luciu, za které budeme moci hrát a jež budou spolu v romantickém vztahu (v GTA 5 jsme mohli hrát za 3 velmi odlišné postavy, které měly do jakékoli formy romantického vztahu mezi sebou opravdu hodně daleko).

Na závěr se dozvídáme datum, nicméně pozor na to, že v tiskové zprávě zveřejněné při této příležitosti se zmiňuje uvedení v roce 2025 pouze pro herní konzole PlayStation 5 a Xbox Series X|S, zatímco o platformě PC tam není žádná zmínka. To ale není zase tak překvapivé, jelikož i GTA V vyšlo nejdříve pro PS3 a Xbox 360 v září 2013, potom pro PS4 a Xbox One v listopadu 2014 a verze pro PC přišla až v dubnu 2015. Nezbývá tak nic jiného než doufat, aby ta prodleva ve vydání verze pro PC tentokrát nebyla tak dlouhá. Je ale zřejmé, že na nový díl si budou muset ještě nějakou dobu počkat úplně všichni, protože rok 2025 není zrovna za rohem. A mezitím samozřejmě ještě může dojít k nějakému odkladu.