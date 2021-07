Hardwarová specialitka: VooDoo 3 3500 a PowerVR PCX2 na jedné kartě

Anthony Zxclxiv tak vytvořil grafickou kartu, která představuje ve skutečnosti dvě v jedné, neboť nese jednak GPU 3Dfx VooDoo 3 3500 a vedle něj také PowerVR PCX2. Tato GPU byla aktuální ještě před dvaceti lety, a dnes jsou tak určena pro retro hraní s využitím původního hardwaru. Respektive původních grafických čipů, neboť takovouto kartu bychom pochopitelně dříve nesehnali.

Karta využívá rozhraní PCI a je možné využívat na ní právě to GPU, které aktuálně potřebujeme, přičemž díky průchozímu grafickému výstupu, jaký měly i původní akcelerátory 3Dfx VoooDoo 1, je možné monitor napojit na moderní kartu a tuto využívat bez nutnosti přepínat vstupy či přepojovat kabely.





Máme tu tak jednak GPU Voodoo 3 3500, nejvýkonnější verzi své řady, která přišla na trh v roce 1999. Jde o čip tvořený 250nm procesem pracující na taktu 166 MHz s výkonem právě 166 MPix/s. Využíval tehdy ještě 16 MB paměti SDR s propustností až téměř 3 GB/s.

PowerVR PCX2 už je starší 350nm čip z roku 1997, který pracuje na 66 MHz s odpovídajícím výkonem v MPix/s. Určen byl rovněž pro paměti SDR, díky nimž a 64bitové sběrnici pracoval s jen cca 0,5 GB/s paměťové propustnosti. Právě tento čip už funguje stejně jako první VooDoo jen jako 3D akcelerátor, čili ten přímo vyžaduje, aby byla v systému také grafická karta zvládající i 2D.

Dnes tedy takový hardware strčí do kapsy kdejaký telefon, který si zase můžeme strčit do kapsy my, ovšem ve své době šlo zvláště v případě VooDoo 3 o to nejlepší herní železo, jaké se dalo koupit.



Anthony mimochodem vyrábí také jiné retroverze karet, jako je třeba čtyřčipové 3Dfx Voodoo 5 6000

