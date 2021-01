Harvardský Astronom si stále myslí, že ‘Oumuamua není dílo přírody

‘Oumuamua k nám přiletěl v roce 2017 a bohužel byl zaznamenán až v době, kdy se začal od Slunce zase vzdalovat. Kolem Země proletěl v nejbližší vzdálenosti 7. října rychlostí kolem 26 kilometrů za sekundu právě už na cestě pryč.

Není pochyb o tom, že ‘Oumuamua je velice podivný objekt. Často se mluvilo o jeho doutníkovém tvaru a délce až 100 metrů, přičemž tak asteroidy či komety obvykle nevypadají, tedy alespoň ne ty, které známe z naší soustavy. Astronomové také měli problém se samotnou klasifikací objektu a nakonec se spokojili s tím, že jde o velice starou kometu, která už nevytvořila typický ohon, ale i tak měla mít v zásobě dost materiálu zahřívaného Sluncem a ten ovlivnil její dráhu. Navíc šlo o pozoruhodně lesklý či odrazivý objekt, a to asi desetinásobně ve srovnání s typickým asteroidem či kometou.

Loeb mluví především o tom, že měřitelné zrychlování objektu letícího pryč od Slunce nelze vysvětlit únikem materiálu, neboť takový, který by dokázal ovlivnit rychlost, jak bylo změřeno, by dle něj musel být pozorovatelný i ze Země. Vedle toho má teorii, že se můžeme velice mýlit i o tvaru ‘Oumuamuy. Mohlo by jít prý o velice tenký disk a ve skutečnosti o zařízení s funkcí solární plachty, čili:

Avi Loeb tak v podstatě naznačuje, že mohlo jít o loď či sondu s lesklým povrchem, kterou pohánělo zařízení s funkcí nám teoreticky (a v testech i prakticky) dobře známé solární plachty, díky níž objekt na cestě od Slunce dokázal akcelerovat. Přesto ale vyzývá k tomu, abychom pěstovali kritické myšlení a nepropadali zkratkovitým vysvětlením, ale na druhou stranu je třeba přijmout fakt, že mohou existovat věci, které se nám mohou zdát velice podivné.

Problém je ten, že se už nikdy nedozvíme, jak ‘Oumuamua opravdu vypadá.



