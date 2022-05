Helikoptérka Ingenuity má namále, NASA se ji pokusí zachránit

Ingenuity, neboli Mars Helicopter, se nedávno podívala na roztříštěný kryt s padákem , díky němuž společně s roverem Perseverance mohla bezpečně přistát na Marsu a dále se chystala sloužit coby další pár očí, který bude hledat cestu i zajímavé objekty pro prozkoumání. Z původní technologické demonstrace, která si měla na Marsu jen trošku zahopkat a ukázat, že to jde, se tak z Ingenuity stala důležitá část celé mise nového roveru. Dosud zvládla už 27 startů, ovšem nyní už pomalu přichází zima, která může pro helikoptérku znamenat konečnou.

Na rozdíl od roveru Perseverance totiž Ingenuity spoléhá na svůj solární panel, který tvoří potřebnou energii nejen pro lety, ale také pro palubní elektroniku v čele s prostým SoC Snapdragon 801 a neméně prostými bateriemi Li-ion. Ty je přitom potřeba udržovat při potřebné teplotě, čili v průběhu mrazivé noci zahřívat.

NASA nyní hlásí, že 3. května zaznamenala výpadek komunikace od Ingenuity, což byl přímý důsledek toho, že systém řízený palubním FPGA se přepnul do úspornějšího režimu kvůli nedostatku energie. To je zase následek zaprášených panelů a také toho, že do kráteru Jezero postupně přichází zima, čili slunce vystupuje stále níže nad obzor. Obojí má za následek méně energie pro dobití baterie.

Vypnutím systémů došlo k resetu hodin, kvůli čemuž se Ingenuity další den neozvala v době, kdy Perseverance naslouchal. NASA tak rover nechala 5. května v pohotovosti celý den, aby nepřišel o volání z Ingenuity , které přišlo, a tak mohla být provedena příslušná opatření, neboť je zřejmé, že baterie už nemůže vydržet zahřívat systémy (včetně sebe sama).

NASA tak jednoduše snížil práh, při kterém se zapne zahřívání, a to z minus 15 °C na minus 40 °C, ovšem i pak se mají systémy ihned vypnout včetně zahřívání, které tak v noci nebude vůbec fungovat, ale hodiny by logicky měly běžet. NASA doufá, že si tímto přístupem Ingenuity dokáže během několika dní dobít své baterie na maximum, ale zároveň tím hardware helikoptérky plně vystaví studené noci a teplotám kolem minus 80 °C. Je otázka, co to způsobí, ovšem nyní už jiná cesta není, neboť pokud by se mělo zahřívání používat dál, Ingenuity by nedokázala své baterie dobít už vůbec, také by se nehlásila v očekávanou dobu a není možné z roveru Perseverance udělat její chůvu.

NASA doufá, že i nezahřívané systémy Ingenuity budou fungovat dál alespoň po dobu několika dalších týdnů. Nicméně teploty budou postupně padat ke 125 °C pod nulou, což už může být opravdu příliš.