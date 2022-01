Herní projekt Blockverse prodal NFT za milion dolarů a poté zmizel ze světa

Jak informuje server PC Gamer , hra Blockverse byla ve skutečnosti jen PvP server Minecraftu, kam měli mít přístup jen ti, kteří si za 0,05 ETH pořídili příslušný token. Díky celkovému nadšení z NFT byly dostupné tokeny v počtu deseti tisíc vyprodány během necelých osmi minut, čímž se autoři ještě nezapomněli pochlubil, ovšem za několik dní později zmizely webové stránky projektu, zrušen byl i server na Discordu a samotný herní server.

Podvodníci tak získali svých 500 ETH, čili aktuálně necelých 28 milionů korun a předvedli klasický rug pull, jak se označují případy, kdy autoři blockchainových projektů náhle zmizí i s vybranými financemi. Jde o relativně nový způsob podvádění ve světě kryptoměn , který už loni způsobil miliardové ztráty (USD), ovšem jinak pochopitelně nejde o nic objevného a dá se říci, že jde o klasický podvod založený na vymámení finančních prostředků od důvěřivců.

Pokud by autoři Blockverse měli čestné záměry, měli by lidé přístup ke kvalitně spravovanému hernímu serveru, s nímž by mohli poté obchodovat, čili by mohli prodat svůj token někomu jinému podobně jako kopii pořízené hry. Ve skutečnosti jim ale zůstaly bezcenné tokeny, které nelze nijak využít, čili v herním světě jde o obdobu hypotetického případu, kdy by firma prodala kopie k multiplayerovému titulu, jehož vývoj by pak bez náhrady zrušila a odmítla by peníze vrátit.

Naštvaní podvedení hráči se ovšem rozhodli pátrat a přišli na adresu na burze Coinbase, která je spojena se zakladateli Blockverse a z ní se financoval celý projekt. Objevily se i další indicie a tvůrci sami se nepochybně v reakci na to ozvali s tím, že se jen starali o svou bezpečnost, neboť se množily negativní reakce třeba na poplatky spojené s koupí NFT, což brzy vyvrcholilo i ve výhružky, takže tým měl dle svých slov v panice vše smazat, respektive asi spíše jen zrušit veřejný přístup.



Autoři také vysvětlují , že neměli žádný důvod projekt zcela rušit, neboť hlavní práce už byla odvedena a vše dle nich bylo učiněno kvůli zajištění jejich osobní bezpečnosti do doby, než se vše uklidní. Nyní už však přišlo na řadu vyjednávání mezi autory a zástupci komunity. Ti nabízí, že autoři si budou moci ponechat svých 500 ETH, ale výměnou za to dají k dispozici vše, co kolem Blockverse vytvořili, čili především kód, přičemž další správu by zajistit jiný tým vývojářů. Autoři Blockverse přitom důvěru komunity už nadobro ztratili, ale její zástupci říkají, že v drtivé většině případů rug pull podvodů se nazpět nezíská vůbec nic, čili je třeba se na tuto věc dívat realisticky a spokojit se alespoň s něčím.

