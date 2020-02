Herní veletrh GDC 2020 se odsouvá kvůli epidemii koronaviru

Koronavirus v současné době hýbe světem a pochopitelně ovlivňuje také svět technologických veletrhů. Zatímco organizátoři taiwanského Computexu , který se koná až v červnu, stále počítají s uspořádáním svého veletrhu podle plánu a PAX East i přes neúčast některých významných jmen probíhá v těchto dnech, v uplynulých týdnech už byl zrušen Mobile World Congress v Barceloně, vývojářské setkání F8 pořádané Facebookem, veletrh foto a video techniky CP+ nebo dokonce proslulý Ženevský autosalon. Poslední obětí nového koronaviru z řady veletrhů je Game Developers Conference 2020, která se měla konat od 16. do 20. března v San Francisku.





Bez velkých jmen, nebo vůbec?

Nejedná se o nic zase tak překvapivého, neboť v uplynulých dnech zrušili svou účast na konferenci někteří významní účastníci jako Amazon, Facebook, Sony, EA, Epic Games, Microsoft, Kojima Productions nebo Unity Technologies. Teprve včera se přitom v americkém státě Kalifornie objevil druhý případ nákazy tímto virem. Ačkoliv se některé reakce ohledně epidemie mohou zdát jako přehnané, zrušení velkých událostí, kde se na relativně malém prostoru setkají návštěvníci z celého světa včetně Číny a dalších výrazně zasažených asijských zemí, je poměrně logickým krokem. Nejspíš se navíc nejedná o poslední zrušenou událost.

Znamená to tedy, že prestižní herní veletrh GDC, který se v Francisku koná od roku 1988, letos nebude? Podle organizátorů nikoliv. Stále totiž věří, že v průběhu letošního roku uspořádají konferenci v náhradním termínu, a to nejspíš v létě. Konkrétní termín ovšem zatím neznámili, vše totiž patrně bude záviset na domluvě s vystavovateli i dalším vývoji epidemie koronaviru. Účastníci, kteří měli zakoupené vstupenky, by měli obdržet e-mail s odpovědí na všechny praktické otázky. V každém případě peníze za vstup i hotely rezervované přes stránky GDC obdrží zpět v plné výši. Stejně tak vystavovatelům budou vráceny veškeré poplatky. Přesto mohou někteří návštěvníci přijít o peníze za letenky, případně jiné nezrušitelné rezervace.

Některé novinky přes stream

Fanoušci navíc nepřijdou o některé novinky, které měly být na GDC 2020 oznámeny. Většina vývojářských studií jistě nebude čekat na nový termín veletrhu a bude své hry prezentovat jiným způsobem, jako jsou tiskové zprávy nebo on-line představení. Na YouTube kanálu GDC se objeví prezentace od některých řečníků, které se měly konat v rámci veletrhu. Zcela zrušeny nebudou ani doplňkové akce Independent Games Festival a Game Developers Choice Awards, které budou streamovány na platformě Twitch od 16. do 20. března.

Ceny souvisejících / podobných produktů: